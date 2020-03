PSG straci fortunę. Ratunkiem mogą być pieniądze za Neymara

Mistrz olimpijski z 2016 roku i gwiazda światowej piłki nożnej. Oto, co Neymar miał do powiedzenia, gdy był jeszcze świetnie zapowiadającym się siedemnastoletnim zawodnikiem, który dopiero co podpisał profesjonalny kontrakt z Santosem.

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Messi chwalony przez prezesa. "Ten gest pokazuje przywiązanie do klubu" 70 procent mniej... czytaj dalej » Brak dochodów z tzw. dnia meczowego oraz brak pieniędzy z tytułu praw telewizyjnych to obecnie największy problem wszystkich klubów Ligue 1.

Zarobki Neymara dużym obciążeniem dla klubu

Francuski Canal Plus odmówił zapłacenia trzeciej (ostatniej) transzy za ligowy sezon 2019/20. To oznacza brak 110 mln euro dla władz Ligue 1. Do końca ligowego sezonu pozostało dziesięć kolejek. Roczny kontrakt Canal Plus z Ligue 1 wynosi 558 mln euro za sezon, kolejne 201 mln płaciła telewizja BeIN Sports.

Dziennik "L'Equipe" informuje, że paryski klub może stracić nawet 215 mln euro. To dla niego największy kryzys ekonomiczny od 2011 roku, a więc od momentu, gdy PSG przejęli szejkowie z Kataru. Dziurę w budżecie może załatać sprzedaż piłkarzy. Głównie Neymara, którego portal transfermarkt.de wycenia na 160 mln euro.

Brazylijczyk trafił na Parc de Princes latem 2017 roku za rekordowe 222 mln euro, ale już po kilku miesiącach zaczęły się nieustające spekuluje o możliwym powrocie 28-latka do Barcelony. Jego zarobki to również spore obciążenie dla klubu ze stolicy Francji. "Ney" ma ważny kontrakt z PSG do 2022 roku, zapewniający mu co najmniej 36 mln euro za sezon. Kilka dni temu magazyn "France Football" podał, że roczny dochód brutto wychowanka Santosu może sięgać nawet 50 mln euro.