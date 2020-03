Premier League zawiesiła rozgrywki. "Jednogłośna decyzja"

Decyzja zapadła na piątkowym nadzwyczajnym spotkaniu przedstawicieli ligi z klubami.

Mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy odwołane Wszystkie mecze... czytaj dalej » "Była jednogłośna" - napisano w komunikacie. "Rozgrywki zamierzamy wznowić 4 kwietnia, chyba że będzie to niezgodne z zaleceniami medycznymi" - dodano.

W piątek Chelsea poinformowała, że zakażony koronawirusem jest 19-letni napastnik Callum Hudson-Odoi. Z tego powodu ekipa The Blues została poddana kwarantannie. Podobnie jak Artur Boruc i czterech pracowników Bournemouth.

W czwartek wieczorem okazało się, że chory jest także menedżer Arsenalu Mikel Arteta. "Poddałem się testowi, jak tylko poczułem się gorzej. Zamierzam wrócić do pracy, gdy tylko dostanę na to zgodę" - napisał Hiszpan w klubowym oświadczeniu.

Nie tylko Premier League

Oprócz meczów Premier League nie będą rozgrywane również spotkania Pucharu Anglii, niższych lig oraz rozrywek kobiet.

Liderem angielskiej ekstraklasy po 29 kolejkach jest Liverpool, który ma 25 punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City.