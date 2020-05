Obrońca Manchesteru City znowu złamał kwarantannę. "Jestem śledzony"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Koledzy, karty, papierosy. Piłkarz złamał zasady kwarantanny Wypożyczony z... czytaj dalej » Początkowo wszystko wyglądało idealnie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Walker apelował o odpowiedzialne zachowanie. Szybko okazało się, że w trakcie obowiązującej kwarantanny zaprosił do siebie na noc dwie prostytutki.

Piłkarz Manchesteru City przeprosił. I ponownie złamał zasady izolacji spowodowane koronawirusem.

Walker: nie dotyczy to już tylko mnie

Jak donoszą dziennikarze "The Sun", tym razem 29-letni gracz najpierw wybrał się na imprezę do siostry w South Yorkshire, a potem do rodziców. Jakby tego było mało, następnego dnia pojechał na wycieczkę rowerową. Wyliczono, że w ciągu 24 godzin Walker złamał trzy podstawowe zasady kwarantanny.

Piłkarz opublikował w końcu oświadczenie na Instagramie.

View this post on Instagram A post shared by Kyle Walker (@kylewalker2) on May 7, 2020 at 4:29pm PDT

"Niedawno przeżyłem jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu i biorę za niego pełną odpowiedzialność. Teraz jednak czuję się, jakbym był nękany. Nie dotyczy to już tylko mnie, ale mojej rodziny, moich dzieci" - czytamy.

Pokrętne tłumaczenia

Zawodnik Pepa Guardioli tłumaczył, że siostrze chciał przekazać kartkę urodzinową i porozmawiać z zaufaną osobą.

Czołowy piłkarz może opuścić Manchester City. "Dwa lata zawieszenia to bardzo długo" Koronawirus nie... czytaj dalej » "Co miałem zrobić? Do domu rodziców pojechałem po domowe posiłki. Dla nich to były wyjątkowo trudne miesiące. Co zrobili moi rodzice i siostra, że jestem śledzony, jadąc do nich? A mam wrażenie, że śledzony jestem ciągle. Nie czuję się bezpiecznie nawet w domu" - napisał Walker.

Defensor nie do końca godzi się z rolą osoby publicznej. Zaznaczył, że "zrozumiała jest walka z COVID-19, ale zdrowie psychiczne również trzeba brać pod uwagę".

W ubiegłym miesiącu Walker przechadzał się z Waynem Rooneyem, także lekceważąc przepisy. Wśród zawodników angielskiego futbolu, łamiących zasady izolacji, znalazł się też m.in. Jack Grealish z Aston Villi.

Według najnowszych danych 30615 osób w Wielkiej Brytanii zmarło z powodu koronawirusa.