Wzruszający spot włoskiego klubu. "Myślę, o twoich miastach, które czują pustkę"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Nieodżałowany Bryant po zakończeniu kariery koszykarza próbował swoich sił między innymi w branży filmowej, w czym też okazał się wielki. Wyprodukowany przez niego "Dear Basketball" (Droga koszykówko), który powstał na podstawie jego osobistego listu z 2015 roku, w którym ogłosił zakończenie kariery, zdobył Oscara w kategorii najlepszy animowany film krótkometrażowy.

W Milanie poszli tą drogą, by dodać otuchy narodowi w trudnych czasach. We wzruszającym filmie list do Italii czyta młody narrator. W tle przewijają się sceny znane z dzienników telewizyjnych z ostatnich tygodni. Włochy są jednym z krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19.

"Cześć, Italio. Tego ranka założyłem maskę i zamknąłem oczy. Zastanawiałem się, jak sobie radzisz, i wyobrażałem sobie, jak bardzo cierpisz. Zanim zamknąłem oczy, widziałem twoje piękne niebieskie niebo. Nikogo nie było na ulicach, wszystko było zamknięte, łącznie z parkiem, w którym razem z ojcem spędzałem długie godziny po szkole. Italio, teraz, kiedy mam zamknięte oczy, myślę o tym, jak cierpisz, ale też o tym, jak pięknym jesteś krajem" - czyta narrator.

Jak to przedstawia Milan w mediach społecznościowych, jest to list miłosny.

"Myślę o ludziach, którzy z odwagą wyglądają ze swoich balkonów. O tych, którzy walczą ze wszystkich sił z miłością i pasją. Italio, jesteśmy wspaniałym zespołem. Myślę o moich przyjaciołach, mojej rodzinie, moich dziadkach i o tych wszystkich, którym wydaje się, że są tak daleko, ale pozostają zjednoczeni. Myślę, o twoich pięknych miastach, które teraz czują pustkę" - wylicza, a oczom widzów ukazują się wymarłe miasta.



"Myślę o wybrzeżu, o wakacjach, o ganianiu za piłką długimi popołudniami z moimi przyjaciółmi. Wkrótce znów będziemy grali, jestem o tym przekonany. Razem wygramy ten trudny mecz. Italio, nie jesteś sama. W tej chwili cały świat cierpi razem z tobą, ale ty pokazujesz, że potrafisz walczyć jak nikt inny" - podkreśla młody chłopak i w tym momencie obraz diametralnie się zmienia. Czarno-białe, ponure widoki ustępują miejsca kolorowym, radosnym scenom, z kulminacją na San Siro w czasie meczów Milanu.

"Ty nigdy się nie poddajesz, jesteś piękna, silna i szczodra. Jesteś moją Italią. Otaczasz mnie ludźmi, których podziwiam i których uwielbiam. Żaden wirus nigdy cię nie pokona. Moje serce i ramiona są szeroko otwarte, choć oczy w dalszym ciągu mam zamknięte. Mocno cię ściskam, Italio. Wiedz, że nie jesteś sama" - zapewnia.

Przez cały film znamy jedynie głos lektora. Kilkuletni narrator pojawia się dopiero w ostatniej scenie, w koszulce Milanu, mówiąc "Razem damy radę" i na koniec szeroko się uśmiechając.