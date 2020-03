Piłkarz Realu Madryt złamał kwarantannę. Tłumaczy się w kuriozalny sposób

Luka Jović to piłkarz Realu Madryt

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

W Realu obowiązuje kwarantanna, ponieważ koronawirusa wykryto u jednego z koszykarzy Królewskich. Jović zdecydował się jednak na wylot do Serbii. Miał otrzymać na to zgodę lekarza madryckiego klubu. Tyle że wolny czas miał spędzać w domu, a nie w jednym z klubów na urodzinach swojej dziewczyny Sofii Milojević. 22-letni napastnik był także widziany na ulicach Belgradu.

Serbskie władze wszczęły śledztwo w sprawie naruszenia kwarantanny przez piłkarza. Z powodu pandemii koronawirusa obywatele Serbii wracający do ojczyzny powinni pozostawać w izolacji do 28 dni, w zależności od kraju, z którego przyjechali. Za złamanie tego obowiązku grozi kara pozbawienia wolności od roku do 12 lat.

Jović najwyraźniej o tym nie słyszał. Swoim zachowaniem wywołał oburzenie u rodaków. - To, że są znanymi sportowcami i osobami bogatymi, nie czyni ich bezkarnymi - powiedział serbski minister spraw wewnętrznych Nebojsa Stefanović.

Jeszcze bardziej dosadnie wypowiedział się prezydent Sebrii Aleksandar Vucić. - Jeśli opuści mieszkanie, zostanie aresztowany. Myślę, że żałuje tego, co zrobił, ale jeszcze wyjaśnię mu, że życie naszego narodu jest ważniejsze niż jego miliony - powiedziała głowa państwa cytowana przez madrycki dziennik "Marca".

Jović: niektórzy nie wykonali swojej pracy

Co na to Jović? Serb broni się, równocześnie atakując. "Przepraszam, jeśli naraziłem kogoś na niebezpieczeństwo. Bardzo mi przykro, że niektórzy ludze nie wykonali swojej pracy należycie i nie dali mi prawidłowych instrukcji, jak mam się zachowywać podczas mojej kwarantanny" - wypalił w relacji na Instagramie piłkarz, który w 24 meczach bieżącego sezonu we wszystkich rozgrywkach strzelił dwa gole i zanotował tyle samo asyst.

Równocześnie Jović zapewnił, że jest zdrowy: "Będąc w Hiszpanii, przeszedłem test na obecność koronawirusa i wynik był negatywny. Postanowiłem więc udać się do Serbii, by wesprzeć moich bliskich. Odbyło się to za zgodą władz Realu. Lądując w ojczyźnie, ponownie przeszedłem test i wynik znowu był negatywny".