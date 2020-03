Messi apeluje w sprawie koronawirusa

Odmawia gry. "Życie to coś więcej niż piłka" W niedzielę John... czytaj dalej » Groźny wirus paraliżuje cały świat, w tym również świat sportu. Kolejne rozgrywki są odwoływane, a sportowcy zgodnie z wytycznymi zaszyli się w domach.

Czołowi piłkarze świata poświęcają ten czas swoim bliskim i przy okazji chcą być przykładem dla fanów. Apele wystosowali już między innymi Wojciech Szczęsny ("nie lekceważcie tego wirusa") i Robert Lewandowski ("bądźmy odpowiedzialni").

W sobotę głos w sprawie pandemii zabrał w mediach społecznościowych również Lionel Messi, który na Instagramie ma 144 miliony, a na Facebooku 90 milionów fanów.

View this post on Instagram Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Mar 14, 2020 at 7:47am PDT

"To skomplikowane dni dla całego świata. Żyjemy, martwiąc się tym, co się dzieje, i chcemy jakoś pomóc, stawiając się na miejscu tych, którzy mają najgorzej, albo dlatego że choroba dotknęła bezpośrednio ich czy kogoś z ich rodziny czy przyjaciół, albo dlatego, że są oni na pierwszej linii walki, w szpitalach i ośrodkach zdrowia. Chciałbym wszystkim im przekazać dużo siły. Zdrowie zawsze musi być najważniejsze" - napisał piłkarz Barcelony i ponowił apel kolegów z boiska, aby wszyscy odpowiedzialnie zostali w domach.

"To są wyjątkowe chwile, musimy wszyscy przestrzegać zaleceń organizacji ochrony zdrowia i władz. Tylko tak uda nam się skutecznie zwalczyć chorobę. Nastał czas na to, aby zachowywać się odpowiedzialnie i zostać w domu, może wykorzystać to na spędzanie czasu z tymi, dla których zwykle czasu nie mamy. Uściski i obyśmy szybko wrócili do normalności" - wyraził nadzieję Messi, okraszając wpis hasztagiem #stayathome, czyli zostań w domu.

Liga hiszpańska została na razie zawieszona na dwie kolejki.