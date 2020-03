LaLiga zawieszona, kwarantanna w Realu. Inter zawiesza działalność

- Piłkarze koncentrują się na naszej pracy. Obecna sytuacja nie jest łatwa, ale nie dotyczy to tylko nas. Jeśli władze uważają, że nie ma przeszkód, żeby mecz się odbył, wychodzimy na boisko i gramy. Nasi rywale są w podobnej sytuacji - powiedział menedżer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer przed wyjazdowym starciem z LASK Linz w 1/8 finału Ligi Europy.

Wszystkie mecze ekstraklasy do obejrzenia za darmo

Dziennikarz LaSexta TV Jose Luis Sánchez poinformował, że u jednego z koszykarzy Realu Madryt wykryto koronawirusa. Dziennik "Marca" potwierdził te informacje, donosząc, że chodzi o Treya Thompkinsa.

Piłkarz Juventusu zakażony koronawirusem. Co z meczem Ligi Mistrzów? Daniele Rugani z... czytaj dalej » Przypadek amerykańskiego zawodnika zmusił klub do poddania kwarantannie nie tylko wszystkich drużyn koszykarskich, ale również piłkarskich. Wiele wskazuje na to, że zaplanowany na wtorek 17 marca rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City na Etihad się nie odbędzie. Kwarantanna wszystkich Los Blancos ma potrwać 15 dni. Ośrodek piłkarski Królewskich w Valdebebas został zamknięty.

Gracze Zinedine'a Zidane'a i tak nie zagraliby w piątek ligowego meczu z Eibarem, bowiem władze LaLiga postanowiły zawiesić całe rozgrywki. Na razie na najbliższe dwie kolejki.

"Wprowadzamy następną fazę"

"Biorąc pod uwagę okoliczności, jakie wydarzyły się dzisiaj rano, kwarantannę nałożoną na Real Madryt i prawdopodobne pozytywne wyniki testów u graczy innych klubów, LaLiga uważa, że należy wprowadzić następną fazę postępowania w sprawie koronawirusa. W związku z tym zawieszone zostają przynajmniej dwie najbliższe kolejki ligowe" - czytamy w komunikacie władz hiszpańskiej ligi.

W czwartek odwołano też mecze hiszpańskich drużyn w Lidze Europy. Sevilla miała podjąć u siebie Romę, a Getafe zagrać wyjazdowy mecz z Interem. Mediolańczycy w Serie A nie zagrają do 3 kwietnia, taka jest decyzja włoskich władz. Po ostatnim meczu z Juventusem postanowili nawet zawiesić działalność. Wszystko przez informację o Daniele Ruganim, piłkarzu Starej Damy, u którego wykryto obecność COVID-19.

"Ze względu na oświadczenie Juventusu, z którego wynika, że ich zawodnik Daniele Rugani miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, Inter ogłasza zawieszenie jakiejkolwiek działalności we wszystkich rozgrywkach, w jakich bierze udział, aż do odwołania" - piszą w oświadczeniu władze klubu z San Siro.

Zdaniem dziennikarzy "Il Messaggero" działacze UEFA mieli prosić kierownictwo Interu i Romy, aby te zespoły wycofały się z rozgrywek Ligi Europy. Działacze obu klubów ponoć stanowczo odrzucili tę propozycję.