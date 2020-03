Piłkarz Juventusu zakażony koronawirusem. Co z meczem Ligi Mistrzów?

Z powodu epidemii koronawirusa we Włoszech wszystkie wydarzenia sportowe we Włoszech zostały wstrzymane i odwołane. Nie ominęło to także rozgrywek Serie A.

"U piłkarza Daniele Ruganiego wykryto koronawirusa. W tej chwili nie ma on żadnych symptomów" - poinformował Juventus w lakonicznym oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej w środę późnym wieczorem.

"Czuję się dobrze. Wzywam wszystkich do zachowania zgodnie z zasadami, ponieważ wirus nie wybiera! Zróbmy to dla siebie, dla tych, których kochamy, i dla tych, którzy obok nas" - zaapelował na Twitterze Rugani, dziękując kibicom za słowa otuchy.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#graziepic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

W Juventusie natychmiast uruchomione zostały wszelkie przewidziane prawem procedury. Klub jest w trakcie ustalania listy osób, które w ostatnim czasie miały kontakt z 25-letnim obrońcą i które mogły zostać przez niego zakażone.

Mnożą się znaki zapytania

Zgodnie z procedurami cała drużyna Juve powinna zostać teraz poddana 14-dniowej kwarantannie. Piłkarzem Juventusu jest Szczęsny, co oznacza, że będzie miał kłopot z przyjazdem na zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Finlandią (27 marca) i Ukrainą (31 marca).

Zakażenie koronawirusem obrońcy Juventusu pod jeszcze większym znakiem zapytania stawia zaplanowany na wtorek drugi mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Olympique Lyon. W pierwszym meczu turyńczycy przegrali 0:1. W obecnej sytuacji rewanż w tym terminie wydaje się wykluczony.

W najbliższy piątek w 27. kolejce Serie A Juventus miał się zmierzyć na wyjeździe z Bologną, ale już wcześniej rozgrywki włoskiej ekstraklasy, jak i wszystkie wydarzenia sportowe na Półwyspie Apenińskim zostały zawieszone do 3 kwietnia.