Czołowe ligi zawieszają rozgrywki, w Polsce gramy zgodnie z planem

LaLiga zawieszona, kwarantanna w Realu. Inter zawiesza działalność Liga hiszpańska... czytaj dalej » Z powodu epidemii koronawirusa we Włoszech wszelkie wydarzenia sportowe, w tym Serie A, zawieszone są do 3 kwietnia. W czwartek na dwie kolejki wstrzymano również rozgrywki hiszpańskiej ekstraklasy.

Nie poszli za przykładem

Również w czwartek pochylono się nad sytuacją w Polsce. Nasi działacze nie poszli jednak za przykładem włoskich i hiszpańskich kolegów i nie przerwali rozgrywek.

Jak informuje reporter TVN24 Adrian Mielnik, na czwartkowym nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu PZPN zdecydował, że w Polsce gramy dalej, ale bez udziału publiczności. Rozporządzenie to dotyczy trzech najwyższy klas rozgrywkowych - PKO BP Ekstraklasy, Fortuna I ligi i II ligi.

Ustalono również, że - o ile nie wystąpią nowe przesłanki - zakończenie rozgrywek może się opóźnić maksymalnie o jeden tydzień.

Plan awaryjny

W czwartek podjęto też decyzję ws. rozwiązań na wypadek, gdyby ligowa rywalizacja musiała być jednak przerwana.

W wypadku gdyby mecze przez pewien czas nie mogły się odbywać na podstawie zarządzeń właściwych władz administracyjnych, zostanie ustalony nowy kalendarz rozgrywek, jednak przy założeniu, że mogą one zostać przedłużone maksymalnie o tydzień. Obecnie obowiązujące daty zakończenia sezonu 2019/20 to 17 maja w przypadku ekstraklasy i 31 maja, jeśli chodzi o jej zaplecze.

Nikt nie mógł przewidzieć tego co się stało. PZPN ustalił tylko( nie było żadnych uregulowań) co się stanie gdybyśmy nie mogli ( bardzo możliwe) dalej grać. Reszta to czysta spekulacja.... — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 12, 2020

Jeżeli przerwa w rozgrywkach będzie zbyt długa, aby ich dokończenie było możliwe, to jako końcowe tabele w trzech najwyższych klasach zostaną uznane te po ostatniej pełnej kolejce spotkań. W takim wypadku w I i II lidze nie byłyby rozgrywane baraże o awans, a promocję wywalczyłyby trzy czołowe zespoły z końcowej tabeli. Odstąpienie od tej zasady będzie możliwe, gdyby któryś z klubów premiowanych awansem nie spełnił wymogów licencyjnych wyższej klasy.

Zmiany dopiero w niższych klasach

Równocześnie PZPN podjął decyzję o zawieszeniu przez najbliższe trzy weekendy - do 29 marca włącznie - wszelkich rozgrywek niższego szczebla (od III ligi w dół), a także rywalizacji młodzieżowej, m.in. w Centralnej Lidze Juniorów (CLJ).