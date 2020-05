Reuters: wznowienie Bundesligi opóźnione o tydzień

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Organizatorzy 1. i 2. Bundesligi pierwotnie planowali wrócić do gry już 9 maja, ale plan okazał się zbyt optymistyczny. Jak informuje Reuters, podczas planowanego na środę spotkania kanclerz Angeli Merkel z władzami landów najpewniej zapadnie pozytywna decyzja w kwestii wznowienia rozgrywek 15 maja. Mecze odbywać się będą przy pustych trybunach.

Piłkarze trenują od początku kwietnia, podzieleni na mniejsze grupy. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto testowanie zawodników pierwszej i drugiej ligi na obecność koronawirusa. W poniedziałek odpowiedzialna za organizację rozgrywek Niemiecka Liga Piłkarska (DFL) opublikowała raport z wynikami.

Przeprowadzono 3624 testy na obecność koronawirusa wśród zawodników i pracowników klubów. Potwierdzono jedynie 10 pozytywnych przypadków, a zarażone osoby zostały poddane leczeniu i kwarantannie. W ostatnim czasie koronawirusa wykryto u dwóch piłkarzy i fizjoterapeuty FC Koeln. Na szczęście nikogo nie zarazili.

Bundesliga wznowi rozgrywki jako pierwsza z najmocniejszych europejskich lig.