Wartość piłkarzy dramatycznie spadła. Wycena Lewandowskiego najniższa od pięciu lat

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

19.01 | Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi pokonał w Berlinie Herthę 4:0. W drugiej połowie mistrzowie Niemiec zdominowali gospodarzy, a gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, który niespełna miesiąc temu przeszedł operację pachwiny. To jego dwudzieste trafienie w sezonie.

22.02 | To były podobne strzały, podobne gole, ale jakże ważne. Zdobywając 24. i 25. bramkę w sezonie w meczu przeciwko Paderborn, Robert Lewandowski uratował zwycięstwo Bayernu 3:2, a sam umocnił się na pozycji lidera strzelców Bundesligi.

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski i Bayern wrócili do treningów

- Spadające kursy giełdowe, kluby zagrożone upadkiem, ogólny brak zysków. W takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić, aby kwoty odstępnego utrzymały się na dotychczasowym poziomie. Być może w najbliższych miesiącach dojdzie do spektakularnych transferów, ale będą one stanowić zdecydowany wyjątek na rynku. Z uwagi na to musieliśmy zareagować i przeprowadzić odpowiednią aktualizację wartości rynkowych - przyznał w środę Matthias Seidel, założyciel portalu transfermarkt.de.

Młodsi 10 procent, starsi - 20

"Lewy" na boisku pierwszy raz od kontuzji. Bayern znów trenuje razem Kolejne kluby... czytaj dalej » I właśnie 8 kwietnia jest datą najnowszej aktualizacji cen piłkarzy. Spadki są wyraźne - każdy gracz urodzony w 1998 roku i później stracił na wartości 10 procent, starsi aż 20 procent.

W skali świata obniżka wartości piłkarzy to aż 9,22 miliarda euro.

Lewandowski wart o 14 milionów mniej

Z polskich piłkarzy - co naturalne - najwięcej stracił Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik Bayernu przed wybuchem pandemii wyceniany był na 70 mln euro, po aktualizacji jest to 56 mln. To najniższa wartość od lata 2015 roku, kiedy przy jego nazwisku widniała kwota 50 mln.

31-latek pozostaje najdroższym polskim piłkarzem. Następni w kolejności są Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Wojciech Szczęsny, za których trzeba zapłacić po 32 mln euro (wszyscy spadek o osiem mln).

W zestawieniu najdroższych piłkarzy świata Lewandowski plasuje się na 47. miejscu. Na jego czele pozostał napastnik PSG Kylian Mbappe, którego wartość zaktualizowano z 200 na 180 mln.

Seidel zaznaczył, że "wobec globalnych cięć niewykluczona jest sytuacja, w której w najbliższych tygodniach wartości ponownie zostaną zweryfikowane".

Rozprzestrzeniający się koronawirus sprawił, że w obawie o życie i zdrowie zawodników oraz kibiców rozgrywki w niemal całej Europie zostały wstrzymane. Wyjątkiem jest Białoruś.

