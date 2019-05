Senne widowisko w Kielcach. Udany debiut nastolatka w bramce Korony

Zespoły, które zmierzyły się na Suzuki Arenie zaliczają się do grona najmniej skutecznych w całej lidze. Gospodarze przystąpili do sobotniej konfrontacji z dorobkiem 38 zdobytych goli w tym sezonie, natomiast legniczanie zanotowali o trzy trafienia mniej od rywali, co stanowi najgorszy wynik w ekstraklasie. Obok nich tylko jedna drużyna nie zdołała w bieżących rozgrywkach przekroczyć granicy czterdziestu bramek - plasujący się na przedostatnim miejscu w tabeli Śląsk Wrocław (37 goli).

Bazując na powyższych statystykach, kielczanie nie musieli przesadnie obawiać się ofensywnych poczynań przyjezdnych. Legniczanie przed sobotnim spotkaniem mogli się pochwalić zaledwie dwoma trafieniami na wyjazdach w tym roku kalendarzowym. Trener gospodarzy Gino Lettieri na konfrontację z Miedzią zdecydował się więc postawić na debiutanta w bramce Korony. Wpływ na jego decyzję z pewnością miał również fakt, iż podstawowy bramkarz Matthias Hamrol zadeklarował chęć opuszczenia drużyny po zakończeniu sezonu.

– Na pewno dojdzie do zmiany w bramce. Zagra jeden z młodych zawodników, Sokół lub Osobiński - zapowiadał na konferencji przedmeczowej włoski trener.

Ostatecznie wybór padł na pierwszego z wymienionych. Urodzony w 2000 roku Paweł Sokół trafił do kieleckiej drużyny już pięć lat temu, lecz w 2016 roku przeniósł się do Manchesteru City. W Anglii rozegrał kilkanaście spotkań w drużynie młodzieżowej oraz dwa mecze w zespole rezerw. Przed obecnym sezonem powrócił do Kielc, lecz do sobotniego popołudnia zaliczył tylko jeden występ w podstawowym składzie - w pierwszej rundzie Pucharu Polski, który Korona przegrała 2:3 z Wisłą Sandomierz.

Źródło: Newspix Paweł Sokół zadebiutował w bramce Korony

Zabrakło konkretów

W pierwszej odsłonie sobotniej rywalizacji na Suzuki Arenie 19-latek nie miał okazji do interwencji, podobnie zresztą jak jego vis-à-vis między słupkami Miedzi, Sosłan Dżanajew. Goście mogli stworzyć zagrożenie pod bramką rywali w 17. minucie meczu po tym, jak niepilnowany na lewym skrzydle Artur Pikk dograł do ustawionego w polu karnym Joana Romana. Hiszpan za długo jednak zbierał się do sfinalizowania tej akcji i uderzył bardzo niecelnie.

Tuż przed przerwą Sokoła zaskoczył jeszcze Petteri Forsell, który wygrał walkę w powietrzu z nieskutecznie interweniującym Bartoszem Rymaniakiem, lecz piłka po jego strzale głową minęła słupek w bezpiecznej odległości.

Im bliżej ostatniego gwizdka sędziego, tym ciekawsze widowisko oglądali nielicznie zgromadzeni kibice w Kielcach. Na dziesięć minut przed zakończeniem spotkania doskonałą okazję do wyprowadzenia Miedzi na prowadzenie miał Henrik Ojamaa, jednak jego strzał z bliskiej odległości na linii bramkowej zatrzymał Michael Gardawski. Kilka minut później potężnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się natomiast Petteri Forsell. Tym razem młodego bramkarza gospodarzy przed stratą gola uratowała poprzeczka.

Korona Kielce – Miedź Legnica 0:0



Korona Kielce: Paweł Sokół – Bartosz Rymaniak (59. Łukasz Kosakiewicz), Piotr Malarczyk, Ivan Marquez, Michael Gardawski – Marcin Cebula (62. Wato Arweładze), Ognjen Gnjatic, Jakub Żubrowski, Oliver Petrak (69. Matej Pucko) - Felicio Brown Forbes, Elia Soriano.



Miedź Legnica: Sosłan Dżanajew - Paweł Zieliński, Bozo Musa, Tomislav Bozic (87. Mateusz Żyro), Grzegorz Bartczak, Artur Pikk - Juan Camara (77. Henrik Ojamaa), Rafał Augustyniak, Borja Fernandez, Joan Roman (90+2 Fabian Piasecki) - Petteri Forsell.