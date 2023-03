Gole last minute decydowały o losach meczów ekstraklasy

Korona do sobotniego meczu z Radomiakiem przystępowała jako przedostania ekipa tabeli. I zaczęła fatalnie, bo przegrywała już po sześciu minutach i trafieniu Leonardo Rochy Miramara.

Raków już gra niczym mistrz. Śląsk zdeklasowany Raków pewnie... czytaj dalej » Miejscowi tego dnia wykazali się jednak niezwykłą determinacją. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyrównanie dał im Jewgienij Shikavka, a w 93. minucie wprowadzony ledwie 120 sekund wcześniej Kacper Kostorz strzelił gola na wagę trzech punktów. W Kielcach względny spokój, przynajmniej na jakiś czas. Korona wskoczyła na 15. miejsce.

Komplety punktów Pogoni i Jagiellonii

Tylko jedno trafienie zobaczyli kibice na stadionie w Lubinie. I ku ich niezadowoleniu było to trafienie dla Pogoni. W jednej z ostatnich akcji spotkania (92. minuta) do bramki trafił Marcel Jędrychowski. Portowcy dzięki zwycięstwu mają 39 punktów. Tyle samo, co trzeci w tabeli Lech Poznań.

Na zakończenie soboty kibice ekstraklasy obejrzeli mecz w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmowała Górnika Zabrze. Jako pierwsi trafili goście, a dokładnie Lukas Podolski. Jak się okazało, ta bramka na nic się zdała. Odpowiedzieli Nene i Marc Gual, który dobił własny rzut karny.

Jagiellonia wskoczyła na 13. miejsce, a Górnik spadł na 17. Obie te ekipy będą zaangażowane w walkę o utrzymanie.

Sobotnie mecze 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Korona Kielce - Radomiak Radom 2:1

Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 0:1

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 2:1