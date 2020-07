Spadli z ekstraklasy, teraz grozi im upadłość

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korona SA z powodu braku wymaganego kworum, wynikającego z nieobecności większościowego Akcjonariusza, zostało przerwane do dnia 4 sierpnia bieżącego roku" - poinformował kielecki klub w komunikacie.



Serial z dokapitalizowaniem kieleckiego klubu ciągnie się już od blisko dziewięciu miesięcy. W tym czasie miasto i większościowi właściciele klubu, rodzina Hundsdorferów, nie potrafili uzgodnić wspólnego stanowiska. Na początku lipca przed meczem z Arką Gdynia Dirk Hundsdorfer, przewodniczący Rady Nadzorczej Korony Kielce, wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że nawet w przypadku spadku z ekstraklasy przyszłość klubu nie jest zagrożona.

"Przyszłość Korony Kielce - czy to w ekstraklasie, czy w I lidze - jest zapewniona" - podkreślono w oświadczeniu.



Wydawało się więc, że podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dojdzie w końcu do dokapitalizowania spółki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niemieccy większościowi właściciele Korony mieli przeznaczyć na ten cel 3,67 mln złotych. Miasto miało dołożyć 1,43 mln złotych.



Po raz kolejny nie doszło do dokapitalizowania, bowiem do stolicy regionu świętokrzyskiego nie przyjechał nikt z rodziny Hundsdorferów. Przyszłość klubu stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Co dalej z Koroną i trenerem Maciejem Bartoszkiem?

Dokapitalizowanie jest niezbędne, aby pokryć zadłużenie spółki. Korona może nie dostać licencji na grę w pierwszej lidze, w której ma wystąpić pierwszy raz od 11 lat.

Kolejnym etapem może być postawienie spółki w stan likwidacji. Tak więc przyszłość kieleckiego klubu rysuje się w coraz ciemniejszych barwach.

Białe chusteczki w Kielcach

Obecnych władz klubu mają dość kibice Korony, którzy podczas pożegnalnego meczu z ekstraklasą (w ostatnią sobotę 2:0 z ŁKS-em Łódź), machając białymi chusteczkami i używając wulgarnych słów, domagali się odejścia prezesa Krzysztofa Zająca.