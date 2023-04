Jagiellonia bez przełamania w Kielcach. Bolesny cios w doliczonym czasie

Potyczka w Kielcach miała spory ciężar gatunkowy, gdyż obie ekipy walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. W gorszej sytuacji przystąpiła do niej Korona mająca na koncie 31 punktów, czyli tyle samo, ile znajdujące się w strefie spadkowej Zagłębie Lubin. Dzięki tej wygranej gospodarze awansowali na 12. miejsce w tabeli, wyprzedzając m.in. Jagiellonię. Koszmarna kontuzja w ekstraklasie. Klub przekazał fatalne informacje Koszmarna... czytaj dalej »

Korona grała do końca

Klub z Podlasia już po raz czternasty w bieżącym sezonie ekstraklasy wróci z delegacji bez wygranej. To jedyny zespół w całej lidze, który nie zdołał jeszcze zanotować choćby jednego zwycięstwa na obcym terenie. W sobotę długo zanosiło się na przełamanie tej wstydliwej passy, ale Jagiellonia straciła koncentrację w końcówce.

Goście objęli prowadzenie w 36. minucie spotkania, gdy do bramki trafił Jesus Imaz po asyście Israela Puerto. Białostoczanie dowieźli skromną przewagę do przerwy i po zmianie stron byli w komfortowej sytuacji, mogąc nastawić się na grę z kontry.

Nie udało im się jednak zaskoczyć piłkarzy Korony po raz drugi, a ci wreszcie przełamali swoją niemoc ofensywną niewiele ponad dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry. Do remisu doprowadził wówczas Dominick Zator. Taki wynik nie zadowalał jednak żadenej ze stron i to gospodarze ostatecznie dopięli swego. W ostatniej minucie doliczonego czasu meczu szalę zwycięstwa przechylił Jewgienij Szykawka, trafiając do siatki z bliska po dograniu Zatora.



Co za końcówka! #KORJAG 2:1 pic.twitter.com/8lN2XPwSMg — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 15, 2023





Korona odniosła w ten sposób szóste zwycięstwo z rzędu na własnym terenie. W 2023 roku nie straciła jeszcze żadnego punktu w Kielcach, wygrywając wszystkie mecze różnicą jednego gola.

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 2:1 (0:1)

Bramki: Dominick Zator (79-głową), Jewgienij Szykawka (90+5) - Jesus Imaz (36)

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Marc Gual, Aurelien Nguiamba.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 10 133.