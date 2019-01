Fatalne wieści w sprawie kontuzji Neymara. Brazylijczyka czeka długa przerwa w grze

"We wtorek wieczorem w naszym centrum treningowym zebrała się grupa światowej sławy lekarzy, którzy przeprowadzili dokładne badania kontuzjowanej prawej stopy Neymara. Piłkarz złamał kość śródstopia i choć nie dojdzie do operacji, to poddany zostanie natychmiastowemu leczeniu, które powinno potrwać dziesięć tygodni. PSG pragnie przekazać całe swoje wsparcie Neymarowi i życzy pokonania kontuzji oraz podtrzymania determinacji, z której zawsze słynął" - ten oto komunikat został zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej paryżan w środowe popołudnie.

Aż dziesięciotygodniowa przerwa brazylijskiego magika oznacza, że na sto procent nie znajdzie się on w składzie PSG na najbliższych spotkania rozgrywek, na których klubowi zależy najbardziej.

Mistrzowie Francji pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem United zagrają 12 lutego na Old Trafford, rewanż zaś 6 marca w Parku Książąt. W obu meczach Neymar będzie niestety jedynie kibicem.

Powtórka z wątpliwej rozrywki

Tegoroczny przebieg spraw może przywołać na myśl ten z zeszłego roku. Neymar, który urazu nabawił się w pucharowym meczu ze Strasbourgiem, ma pecha do tej konkretnej kontuzji.

Identyczna historia spotkała go w lutym 2018, wówczas prawą kość śródstopia złamał w spotkaniu ligowym z Marsylią, po czym czekała go operacja, a sezon klubowy się dla niego zakończył. "Ney" do gry wrócił dopiero na sezon reprezentacyjny i mistrzostwa świata w Rosji. Jedynym plusem obecnej sytuacji wydaje się więc to, że tym razem problem nie jest aż tak poważny i obędzie się bez operacji, a Brazylijczyk jeszcze w tym sezonie na murawie się pojawi.