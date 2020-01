Kilka tygodni przerwy Łukasza Fabiańskiego

Fabiański kontuzji biodra doznał we wrześniowym meczu z Bournemouth. Musiał przejść operację, pauzował aż trzy miesiące. Na boisku ponownie pojawił się pod koniec grudnia i zdążył rozegrać tylko trzy mecze, przeciwko Leicester City broniąc nawet rzut karny. Piątkowe starcie z Sheffield United okazało się pechowym.

Reprezentant Biało-Czerwonych zszedł z boiska już w 13. minucie. Gdy czekał na interwencję klubowych lekarzy, nie ukrywał nawet frustracji. Był załamany, siedząc na murawie, uderzył ręką o ziemię, po czym zakrył twarz.

O jego stan zdrowia obawiały się nie tylko angielskie media, które plotkowały, że przerwa może potrwać nawet do końca sezonu. Klub otwarcie mówił o potrzebie zakupu kogoś, kto mógłby stanąć między słupkami.

- Będziemy musieli zobaczyć, co to za kontuzja, czy to coś poważnego, czy po prostu odnowienie się starego urazu. Pozyskanie kogoś na tę pozycję jest z pewnością jednym z tematów, na którym będziemy się musieli skupić – mówił menedżer klubu David Moyes.

Strach miał wielkie oczy

Fabiański przeszedł serię badań w weekend, których wyniki West Ham opublikował w poniedziałek. „Łukasz będzie kilka tygodni poza grą. Jesteśmy z tobą” – napisano na oficjalnym koncie na Twitterze klubu.

- To dobra wiadomość pod kątem tego, że Łukaszowi nie odnowiła się poprzednia kontuzja. Zdjęcie rentgenowskie wykazało drobne zapalenie i podrażnienie w miejscu blizny powstałej po operacji. Jest to rzecz jasna źródło bólu, które odczuwał w piątek. Musimy teraz tylko zadbać o to, aby złagodzić zapalenie i oczekiwać, że Łukasz będzie dostępny w ciągu kilku tygodni – stwierdził klubowy lekarz Richard Collinge, cytowany przez oficjalną stronę internetową West Hamu.