"Cios i szok". Niemcy zastanawiają się, kto zastąpi "Lewego"

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Lewandowski doznał kontuzji kolana i wypadł na kilka tygodni. Dla monachijczyków tak długa nieobecność polskiego napastnika to nowość. Ten przez dziesięć lat kariery w Niemczech opuścił w sumie tylko 16 meczów ligowych. W jednym sezonie nigdy więcej niż cztery.

"Lewy" niedawno uporał się z drobnym urazem pachwiny. Od tego momentu strzelił pięć bramek w sześciu spotkaniach. Sam trener Hansi Flick przyznał, że jego napastnik jest w "życiowej formie".

Trzy opcje

Lewandowski dziękuje za wsparcie i apeluje: trzymajcie kciuki "Wkrótce wrócę i... czytaj dalej » Według prognoz kontuzja wyeliminuje Polaka z sześciu potyczek mistrzów Niemiec (pełna lista poniżej). "Brak Lewandowskiego jest ciosem i szokiem" - czytamy w artykule opublikowanym na oficjalnej stronie Bundesligi.

Niemcy zastanawiają się, kto może w tym czasie zastąpić Polaka.



1. Serge Gnabry



Reprezentant Niemiec z 17 trafieniami we wszystkich rozgrywkach jest drugim najskuteczniejszym strzelcem Bayernu. W każdym z czterech rozegranych sezonów w Bundeslidze zdobywał przynajmniej dziesięć bramek. "Nieźle jak na skrzydłowego" - pisze Bundesliga.com.



Portal zauważa, że występy na pozycji wysuniętego napastnika nie są mu obce. W tej roli widzi go selekcjoner reprezentacji Joachim Loew, u którego piłkarz zagrał w ataku w ostatnich jedenastu meczach.



"Gnabry może pochwalić się wszystkimi cechami rasowego napastnika. Jest obunożny, silny, a kiedy trzeba pazerny na gole. Nic dziwnego, że tworzy w tej chwili z Lewandowskim najskuteczniejszy duet w Europie. Razem strzelili 56 goli" - czytamy.

Źródło: Getty Images Serge Gnabry i Harry Kane w meczu Tottenham - Bayern Monachium (2:7)



2. Thomas Mueller



To sprawdzona opcja. Mueller przez lata był napastnikiem. Jego najlepszy dorobek strzelecki w sezonie to 20 goli w 31 spotkaniach pod wodzą Pepa Guardioli (2015/2016). Aż sześciokrotnie kończył rozgrywki z przynajmniej dziesięcioma trafieniami.



Teraz występuje jako ofensywny pomocnik. Ostatnio jest w wyśmienitej formie, na co spory wpływ miała z pewnością zmiana trenera.



"Niko Kovac wykorzystał go niedostatecznie, pod wodzą Hansiego Flicka można mówić o niszczycielskim efekcie. W lidze Mueller zaliczył już czternaście asyst, na czym korzysta Lewandowski i spółka" - pisze portal.

Dodaje przy tym, że choć Mueller sam mówi o sobie, że nie jest już typowym snajperem, to umiejętność trafiania do siatki ma w DNA. "Inaczej nie strzeliłby 115 goli w Bundeslidze i dziesięciu w turniejach mistrzostw świata" - napisano.

Źródło: Getty Images Thomas Mueller



3. Joshua Zirkzee



To byłaby odważna decyzja, ale wówczas Gnabry i Mueller pozostaliby na swoich pozycjach. Dla 18-letniego Holendra to debiutancki sezon w Bundeslidze. Na razie wystąpił tylko w trzech meczach, wchodząc z ławki. Na boisku spędził zaledwie dziesięć minut, ale zdążył zdobyć dwie bramki.



"Rezerwy Bayernu, w których grał na początku sezonu regularnie, muszą się przyzwyczaić, że Holender będzie teraz występował w nich coraz mniej. Aby być w Bayernie, odrzucił przenosiny do jednego z klubów Premier League. On sam stawia sobie za cel zostanie pierwszym napastnikiem Bayernu".

Źródło: Getty Images Joshua Zirkzee

Te spotkania ma opuścić Lewandowski:

Hoffenheim (Bundesliga - wyjazd)

Schalke (Ćwierćfinał Pucharu Niemiec - wyjazd)

Augsburg (Bundesliga - dom)

Union Berlin (Bundesliga - wyjazd)

Chelsea (Rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów - dom)

Eintracht (Bundesliga - dom)