Pierwszy trening po urlopie i kontuzja. Barcelona na razie bez Messiego

Leo Messi – to od niego uzależnia się przyszłość reprezentacji Argentyny w Copa America. Po dwóch meczach Albiceleste zdobyli zaledwie jeden punkt. Teraz kluczowe starcie z Katarem. Kamery telewizyjne skupiają się tylko na gwiazdorze Barcelony.

Leo Messi, który wrócił do kadry Argentyny po dłuższej przerwie, wziął udział we wtorkowym treningu zespołu. Piłkarze Lionela Scaloniego przygotowują się na mecze towarzyskie. W piątek Argentyna zmierzy się z Wenezuelą, a 26 marca z Marokiem.

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

W Barcelonie mu nie wyszło. Rosjanie przygarnęli go za 40 milionów Oczekiwania były... czytaj dalej » W ostatnich tygodniach Messi odpoczywał po Copa America. Do Hiszpanii wrócił dopiero przed tygodniem. Przygotowania do sezonu zaczął pechowo. W poniedziałek wybiegł na pierwszy trening po urlopie i... od razu przypałętała się mu kontuzja.

Jak informuje Barcelona, zawodnik nie dokończył zajęć z powodu bólu łydki. Przeprowadzone szybko badania wykazały, że doszło do niewielkiego naciągnięcia mięśnia. Kontuzję określono jako "pierwszego stopnia", czyli niezbyt groźną.

Zostaje w Katalonii

Tak czy inaczej klub od razu poinformował, że zawodnik nie poleci z resztą drużyny do USA (Barcelona opuściła Hiszpanię o godzinie 13.00). Jak podają hiszpańskie media, w przypadku tego typu kontuzji przerwa w grze może potrwać od jednego do dwóch tygodni.



BREAKING NEWS

Leo Messi, injured

More details: https://t.co/CHu4TumanNpic.twitter.com/6FHlDiWDQN — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2019





Dwa tygodnie do startu ligi

Duma Katalonii wyleciała do Stanów w najsilniejszym składzie, tuż po poniedziałkowym treningu. Za oceanem dwukrotnie - w środę i w sobotę - zmierzy się z Napoli. Do Hiszpanii wróci w niedzielę.

Rozgrywki Primera Division rozpocznie 16 sierpnia meczem z Athletikiem Bilbao.