Rehabilitacja z pomocą aplikacji. Reprezentant Polski: widzę duży postęp

Bielik właśnie rozwijał skrzydła, zdążył błysnąć w meczach kadry, mógł śmiało myśleć o wyjeździe na Euro 2020. Niestety, w styczniu, podczas spotkania młodzieżowej drużyny Derby, zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

22-latek musiał przejść operację i pogodzić się, że w piłkę może nie zagrać nawet przez rok. Marzenia o debiucie w Euro nie uciekły bezpowrotnie, bo turniej ostatecznie przełożono. Szansa pojawi się za rok, ale na razie pomocnik Derby ma inną misję do wykonania.

Lockdown żadną przeszkodą

Rehabilitację rozpoczął ponad miesiąc temu. Gdy z klubowym lekarzem i fizjoterapeutą opracowywał jeszcze jej przebieg, ci wspomnieli, że pole manewru mogą ograniczyć obowiązujące w czasie pandemii obostrzenia dotyczące zakazu przemieszczania się i unikania kontaktu z innymi osobami.

- Scenariuszy było kilka. Ten najgorszy zakładał, że wszystko trzeba będzie przeprowadzić za pośrednictwem aplikacji wideo. Ostatecznie właśnie na ten musieliśmy się zdecydować - wspomina Bielik w rozmowie z klubową telewizją.



Stay Connected.



"I feel much more confident with my leg so I see big progress."



Krystian Bielik on his road to recovery... — Derby County () (@dcfcofficial) April 29, 2020





Problemów nie ma

"The Times": Premier League może wznowić grę na początku czerwca 8 czerwca jako... czytaj dalej » - Kontaktuję się z fizjoterapeutą codziennie o 11 rano. Zaczynamy od rowerkowania, potem przechodzimy do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Cały czas ma mnie na oku. Podpowiada, co robię źle i tłumaczy, jak mam to wykonać prawidłowo. Oczywiście tęsknię za boiskiem, kolegami z zespołu, ich towarzystwem. Ale wszystko przebiega pomyślnie. Czuję się lepiej, mogę chodzić na długie spacery, czuję się coraz pewniej, jeśli chodzi o samą kontuzjowaną nogę. Widzę duży postęp - mówi piłkarz.

Kibice sami mogli się o tym przekonać, oglądając film umieszczony przez Bielika w sieci przed tygodniem. Polak podbija na nim piłkę, co w przypadku tak poważnej kontuzji można uznać za poważny krok naprzód.

- Zrobiłem to dopiero drugi lub trzeci raz. Nie chciałem publikować czegoś zbyt wcześnie, rozmawiałem nawet o tym z fizjoterapeutą. Wcześniej chirurg mówił, że postępy trzeba robić powoli, że mam wiele do stracenia, bo jestem młodym zawodnikiem. W końcu nadszedł czas na zrobienie żonglerki. Myślałem, że być może zapomnę, jak to jest czuć piłkę, ale nie było różnicy, co też jest świetną wiadomością. W ciągu miesiąca być może zacznę trenować na maszynie do biegania lub normalnie na zewnątrz - wyraził nadzieję.



Wyświetl ten post na Instagramie. missedyou Post udostępniony przez Krystian Bielik (@krystianbielik) Kwi 21, 2020 o 4:18 PDT

Motywacją dla Bielika może być Marcin Kamiński, który podobnie jak on zerwał więzadła w kolanie i żmudny proces rehabilitacji po kontuzji doznanej w lipcu ma już za sobą.

Obrońca grającego w 2. Bundeslidze Stuttgartu szykuje się do powrotu na boisko. Przyznał nawet, że przymusowa przerwa w rozgrywkach pomogła mu dojść do siebie.

"Ostatni czas nie jest dobry dla wszystkich. W moim przypadku, trochę przewrotnie, długi cykl treningowy pozwolił mi całkowicie zapomnieć o kontuzji. Dziś czuję się świetnie i z niecierpliwością wyczekuję powrotu do gry" - napisał na Instagramie.