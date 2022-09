Kontuzja Karima Benzemy w meczu Ligi Mistrzów

Piłkarze Realu Madryt przylecieli do Helsinek, gdzie w środę 10 sierpnia zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt w meczu o Superpuchar Europy.

Karim Benzema w bieżącym sezonie prezentuje znakomitą formę. Francuz w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 10 goli i zaliczył 7 asyst.

Real, zdecydowany faworyt spotkania, po pierwszej połowie w Szkocji schodził z bezbramkowym remisem, ale zdecydowanie nie była to najgorsza wiadomość dla kibiców Królewskich.

Tylko 28 minut na placu gry spędził Benzema, który został zmieniony przez Edena Hazarda.

"Wyraźnie przygnębiony"

Po jednej z akcji Francuz poczuł ból w kolanie. Później wyraźnie utykał, co jakiś czas łapiąc się za nogę. Murawę opuścił o własnych siłach, ale z grymasem na twarzy. Z boiska udał się prosto do szatni. Analizując reakcję zawodnika, hiszpańskie media są pełne obaw o stan jego zdrowia.

"Schodził wyraźnie zmartwiony i przygnębiony" - relacjonuje dziennik "Marca".

Gazeta zauważa, że świetnie zachowali się szkoccy kibice, którzy widząc jak piłkarz mocno przeżywa to, co się stało, pożegnali go głośnymi oklaskami.

Źródło: Getty Images Benzema zszedł z boiska w pierwszej połowie

Pod nieobecność Francuza Królewscy wygrali w Glasgow 3:0.

Real i Celtic rywalizują w grupie F, w której są jeszcze Szachtar Donieck i RB Lipsk.

Wyniki wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

Grupa E

Dinamo Zagrzeb - Chelsea Londyn 1:0

FC Salzburg - AC Milan 1:1

Grupa F

Celtic Glasgow - Real Madryt 0:3

RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4



Grupa G

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0

Sevilla - Manchester City 0:4



Grupa H

Paris Saint-Germain - Juventus Turyn 2:1

Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa 2:0

Program środowych meczów 1. kolejki:



Grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC (18.45)

Napoli - Liverpool (21.00)



Grupa B

Club Brugge - Bayer Leverkusen (21.00)

Atletico Madryt - FC Porto (21.00)



Grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno (21.00)

Inter Mediolan - Bayern Monachium (21.00)



Grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona (18.45)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia (21.00)