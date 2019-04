Bartosz Kapustka przeszedł operację kolana

25.5 | - Na pewno nie jest łatwe być drugim Bartkiem Kapustką, bo on miał bardzo udane wejście do kadry - powiedział Sebastian Szymański, który walczy o wyjazd na mundial do Rosji.

26.03.2019 | Piłkarska reprezentacja do lat 21 oblała jeden z ostatnich egzaminów przed mistrzostwami Europy, przegrywając w Grodzisku Wielkopolskim z Serbią 0:2. - Popełniliśmy zbyt dużo błędów, by osiągnąć korzystny wynik - ocenił spotkanie trener Czesław Michniewicz.

Mariani to wybitny włoski specjalista. Z jego usług korzystają czołowi piłkarze. Chirurg operował już ponad 1200 zawodników. Jego stałym klientem był m.in. legendarny kapitan Romy - Totti. Dwa razy zajmował się również Milikiem. Leczył także innych Polaków: Rafała Wolskiego, Macieja Makuszewskiego i Damiana Dąbrowskiego.

Łąkotka do usunięcia. Wisła może stracić Wasilewskiego Były reprezentant... czytaj dalej » 72-latek specjalizuje się w urazach kolana. Przyjmuje w rzymskiej klinice Villa Stuart.

Kapustka dziękuje za wsparcie

W piątek operował Kapustkę, który tydzień wcześniej zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. 22-latek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie zaraz po zabiegu.

– Dziękuję za wsparcie – napisał Polak. Jak do tej pory to najgroźniejsza kontuzja Kapustki w karierze. Zawodnik nie ma szans wykurować się na młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat 21, które zostaną rozegrane w czerwcu we Włoszech i San Marino. Jego absencja to duże osłabienie ekipy Czesława Michniewicza, bowiem był jednym z liderów drużyny.



Dziękuje za wsparcie Thanks for support A post shared by Bartosz Kapustka (@kapi67) on Apr 5, 2019 at 5:31am PDT

Pomocnik, który gra obecnie w drugiej lidze belgijskiej w klubie OH Leuven, doznał urazu w meczu ligowym przeciwko AFC Tubize. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale spotkania nie dokończył. Murawę opuścił z grymasem na twarzy, a jego klub musiał radzić sobie w dziesiątkę, bowiem wcześniej trener wykorzystał limit zmian.

Początkowo wydawało się, że Kapustka ma uszkodzoną łękotkę. Dopiero po dokładnych badaniach okazało się, że problem jest poważny, a operacja niezbędna.

W barwach Oud-Heverlee Leuven piłkarz wystąpił w tym sezonie 21 razy, w tym 18 w wyjściowym składzie i strzelił trzy gole.