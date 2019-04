Wielki ból Kane'a. Może wypaść do końca sezonu

W środę ligową potyczką z Crystal Palace Tottenham po raz pierwszy wystąpi na nowym obiekcie, wybudowanym częściowo w miejscu White Hart Lane. Czy dla Spurs będzie to impulsem do przełamania się po czterech porażkach w pięciu ostatnich meczach?

Tottenham gotowy do wprowadzki do nowego domu

Tottenham gotowy do wprowadzki do nowego domu

Trafił do Barcelony, mógł do Tottenhamu

Trafił do Barcelony, mógł do Tottenhamu

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

Sytuacja była zupełnie niegroźna, ale skończyła się fatalnie. Przy linii bocznej Kane próbował zablokować wybicie piłki przez Fabiana Delpha. 25-letni napastnik nie odpuścił do samego końca i niestety przypłacił to poważną kontuzją.

Doszło do kolizji między piłkarzami. Lewa kostka Kane'a trafiła pod nogę Delpha i mocno się podkręciła.

Źródło: Getty Kane nie mógł dokończyć spotkania

Menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino ze złości rozłożył ręce, ale trudno było dopatrzyć się w zagraniu piłkarza City celowości. Zresztą po meczu Pochettino wyściskał się z Delphem, nie mając do niego pretensji.

Zdarzenie wyglądało jednak fatalnie, tym bardziej że Kane nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach. W drodze do szatni wspierał się na ramionach członków sztabu medycznego.

Źródło: Getty Images Harry Kane

Nie pierwszy raz

"Potencjalnie wypadł do końca sezonu" - napisał "The Sun". Szansa na to jest niestety duża, bo to nie pierwsza tego typu kontuzja napastnika reprezentacji Anglii.

Harry Kane's injury could be a huge moment in the tie—and the rest of Tottenham's season pic.twitter.com/Z05IeHi0bp — B/R Football (@brfootball) 9 April 2019

Strata Kane'a może okazać się kluczowa dla Tottenhamu w ostatnich tygodniach sezonu. Dość powiedzieć, że do wtorkowego meczu angielski napastnik miał na koncie 17 występów w Lidze Mistrzów, w których strzelił aż 14 goli. Tylko w tym sezonie zdobył pięć bramek. Do tego trzeba doliczyć 17 trafień i trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych w Premier League.

W 57. minucie nieszczęsnego napastnika Tottenhamu zastąpił Brazylijczyk Lucas Moura.

Tottenhamowi wypadł Kane, ale znalazł się inny piłkarz, który wziął ciężar gry na swoje barki. W 78. minucie Heung-Min Son popisał się nieustępliwością w polu karnym gości i strzałem po ziemi pokonał Edersona, zapewniając Tottenhamowi zwycięstwo 1:0.

Rewanż w środę 17 kwietnia na Etihad Stadium.