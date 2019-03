Kownacki po badaniach. Zgrupowanie ma z głowy

Kownacki zaczął poniedziałkowy mecz Eintrachtem Frankfurt (0:3) w wyjściowym składzie. Po kilkunastu minutach zszedł z boiska, trzymając się za lewe udo. Gazeta "Rheinische Post" informuje, że opuszczał stadion o kulach.

We wtorek po południu piłkarz przeszedł dokładne badania. Fortuna napisała, że naderwał włókna mięśniowe.



Dawid #Kownacki hat sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt einen Faserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Bei der Verletzung ist keine Sehne beeinträchtigt. Gute Besserung @dkownacki24 und komm schnell zurück #f95#F95SGEpic.twitter.com/VqRNGj9tBJ — Fortuna Düsseldorf (@f95) 12 marca 2019





Skrzyżowane ręce Lewandowskiego. W końcu wiadomo, o co chodzi Radość Roberta... czytaj dalej » Podkreślono, że na szczęście nie doszło do uszkodzenia ścięgna, czego się obawiano, bo to oznaczałoby, że Kownacki w tym sezonie już w ogóle by nie zagrał. "Rheinische Post" pisze o "szczęściu w nieszczęściu". Dodano, że przerwa zawodnika w treningach potrwa od trzech do czterech tygodni.

Kadra zagra bez niego

Kownacki i tak może mówić o sporym pechu. Kilka godzin wcześniej zalazł się na liście zawodników powołanych przez selekcjonera Jerzego Brzęczka na marcowe mecze eliminacji Euro 2020 (21 z Austrią i 24 z Łotwą).

Na dodatek kontuzji nabawił się, gdy w Duesseldorfie zaczęło mu się układać. Po wypożyczeniu z Sampdorii szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, a w ubiegłotygodniowym meczu z Schalke strzelił dwa pierwsze gole w Niemczech.

Po 25 kolejkach Fortuna zajmuje jedenaste miejsce w tabeli Bundesligi. Piłkarzem tej drużyny jest też inny reprezentant Polski Marcin Kamiński, który także dostał powołanie od Brzęczka. Przeciwko Eintrachtowi rozegrał całe spotkanie.