Nowe informacje w sprawie Drągowskiego. Wiadomo, ile potrwa przerwa

Lewandowski realistą przed mundialem. "Trudno będzie zostać jego gwiazdą" - Moja rola w... czytaj dalej » Wiadomość o dramatycznie wyglądającej kontuzji Drągowskiego tuż przed zgrupowaniem poprzedzającym wylot do Kataru na mistrzostwa świata wstrząsnęła całym sztabem i kibicami Biało-Czerwonych. W tej sytuacji pojawiły się pytania o stan zdrowia pozostałych kadrowiczów.

- Wczoraj 14 z nich rozgrywało swoje mecze ligowe, więc po przyjeździe na pewno porozmawiają z lekarzem. Ale nie było żadnych specjalnych sygnałów, żeby coś złego dolegało zawodnikom, poza tym dramatycznie wyglądającym wczorajszym urazem Bartka Drągowskiego - uspokajał Kwiatkowski.

Zwichnięcie, nie złamanie

Rzecznik reprezentacji potwierdził pojawiające się w poniedziałek doniesienia o tym, że uraz bramkarza nie jest tak poważny, jak się wydawało tuż po zdarzeniu.

- Bardzo smutna dla niego historia, stracił mundial. Niestety kontuzje są wpisane w ten sport i pech jednego jest szczęściem innego zawodnika. Ale jeśli możemy w tej sytuacji szukać jakiegoś optymizmu, to ta noga nie została złamana. Ma jedynie zwichnięty staw skokowy, który mu od razu nastawiono jeszcze na boisku - przekazał Kwiatkowski. - Bartka czeka około dwóch miesięcy przerwy, więc trzymamy za niego kciuki, żeby szybko wrócił do zdrowia - dodał.

Wiadomo już, że w zastępstwie Drągowskiego do Kataru wyleci Kamil Grabara.

- Tutaj nie ma zaskoczenia, że on wskoczył do kadry dosłownie za pięć dwunasta. Już podczas czwartkowej prezentacji mówiliśmy, że my tej kadry nie będziemy zgłaszać do FIFA na wypadek, gdyby przytrafiły się jakieś nieszczęśliwe zdarzenia losowe. Tak się niestety stało wczoraj. Dzisiaj do 19 zgłosimy kadrę - skomentował rzecznik PZPN.

Wsparcie od reprezentacyjnych kolegów

Drągowskiego wspierają inni reprezentanci, poruszeni okolicznościami, w jakich musiał się pożegnać z marzeniami o grze na mistrzostwach świata.

- Niestety widziałem - przyznał pytany o kontuzję bramkarza Bartosz Bereszyński, grający na co dzień w Sampdorii. - Szkoda mi Bartka. Jesteśmy z nim, wspieramy go i życzymy mu dużo zdrowia, bo później mu się to przyda.

- Myślę, że to jest okropne, co stało się Bartkowi, bo na pewno liczył na to, że pojedzie - stwierdził reprezentacyjny pomocnik Krystian Bielik. - Trzeba życzyć mu zdrowia i wszystkiego najlepszego. Myślę, że wróci ze zdwojoną siłą. Takie ciężkie kontuzje sprawiają, że wraca się na pewno mocniejszym - dodał.

- Rozmawiałem z Bartkiem. Trzyma się, twardy jest, wróci silniejszy - stwierdził krótko Jan Bednarek.

- Nawet nie chciałem oglądać tej sytuacji. Słyszałem, że była tragiczna, a ja nie przepadam za oglądaniem takich rzeczy - przyznał 20-letni bramkarz Legii Warszawa Kacper Tobiasz, który nie dostał powołania do reprezentacji, ale do Kataru poleci, by trenować z kadrą. - To jest ogromna szkoda dla Bartka i życzę mu tylko szybkiego powrotu do zdrowia.