Piłkarz Evertonu już po operacji koszmarnie złamanej nogi

Dramat pomocnika rozegrał się na 10 minut przed zakończeniem spotkania ekipy z Liverpoolu z Tottenhamem (1:1). Gomes pędził na bramkę londyńczyków, kiedy od tyłu zaatakował go Son Heung-min. Portugalczyk upadł na tyle niefortunnie, że zderzył się jeszcze z Serge'm Aurierem, a jego kości nie wytrzymały. Piłkarz Evertonu doznał złamania kostki z przemieszczeniem.

Oni wrócili po strasznych kontuzjach. Jest nadzieja dla Andre Gomesa Takich urazów nie... czytaj dalej » Wszystko wyglądało koszmarnie, a niektórzy piłkarze obu drużyn odwracali wzrok. W największym szoku był Son, który wpadł w histerię.

Najbliższy czas spędzi w szpitalu

Niespełna 24 godziny po spotkaniu Gomes jest już po operacji. Ta przebiegła pomyślnie, a świetne wieści przekazano na stronie internetowej klubu z Liverpoolu.

"Everton pragnie poinformować, że Andre Gomes przeszedł operację po złamaniu prawej kostki z przemieszczeniem. Przebiegła ona niezwykle udanie" - napisano, dodając, że piłkarz najbliższy czas spędzi w szpitalu, po czym rozpocznie proces rehabilitacji. "Spodziewany jest jego powrót do pełnej sprawności" - oświadczono.

W komunikacie podziękowano również w imieniu piłkarza, za wszelkie wyrazy wsparcia, które płynęły w jego stronę od niedzieli.