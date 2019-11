Oni wrócili po strasznych kontuzjach. Jest nadzieja dla Andre Gomesa

Spóźniony wślizg, złamana noga rywala. "W szatni nie podniósł głowy. Siedział i płakał" Son Heung-min... czytaj dalej » Jak na razie nie ma jeszcze pełnej diagnozy dotyczącej kontuzji piłkarza Evertonu. Gomes ucierpiał po starciu z Son Heung-minem. Koreańczyk próbował wślizgiem powstrzymać rywala. Po ataku gracza Tottenhamu Gomes pechowo wpadł jeszcze na obrońcę Serge'a Auriera. To wtedy doszło do urazu.

Widok był makabryczny, bo prawa stopa była wygięta w nienaturalny sposób. Zawodnika czeka teraz wielomiesięczna rehabilitacja. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle wróci do gry. W przeszłości kilku piłkarzom to się jednak udało.

Marcin Wasilewski - złamanie prawej nogi

To przykład człowieka niezłomnego. Ponad 10 lat temu, dokładnie 30 sierpnia 2009 roku Wasilewski grał w meczu wyjazdowym swojego Anderlechtu przeciwko Standardowi Liege. Został zaatakowany brutalnie przez Axela Witsela. Po ataku Belga prawa noga ówczesnego reprezentanta Polski była kompletnie zmasakrowana.

Doszło do otwartych złamań oraz uszkodzeń więzadeł w kolanie oraz stawie skokowym. "Wasyl" musiał poddać się sześciu operacjom. Aż trudno uwierzyć, ale wrócił na boisko już w maju 2010 roku. To było jednak wejście na boisko symboliczne. W pełnym zdrowiu był w listopadzie, a więc po ponad 14 miesiącach. Tak naprawdę łącznie pauzował 454 dni. Potem świetnie prezentował się w Anderlechcie, następnie trafił do Leicesteru City. Z tym zespołem awansował do Premier League, a potem zdobył sensacyjne mistrzostwo Anglii w 2016 roku. Teraz, w wieku 39 lat, występuje w Wiśle Kraków.



Axel Witsel's horrible tackle on Wasilewski pic.twitter.com/lC3QgdvC1P — Naż (@NabardWaissi) July 25, 2014





Djibril Cisse - złamanie kości piszczelowej i strzałkowej

Były francuski napastnik miał ogromny talent, ale też równie wielkiego pecha. W 2004 roku w wieku 23 lat trafił z AJ Auxerre do Liverpoolu. Szybko, bo już w październiku doznał strasznej kontuzji. W spotkaniu z Blackburn Rovers został zaatakowany przez Jamesa McEveleya. Poszkodowany doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej lewej nogi. Tylko dzięki szybkiej interwencji medyków zawdzięcza to, że nie skończyło się amputacją poniżej kolana.

W kwietniu 2005 roku wrócił na boisko. To było niczym cud. Niestety, rok później Cisse znów nie miał szczęścia. Krótko przed mistrzostwami świata w 2006 roku Francja rozgrywała towarzyski mecz z Chinami. Po jednym z ataków rywala napastnik doznał bardzo podobnej kontuzji, ale tym razem prawej nogi. Wrócił jeszcze raz, ale nigdy nie prezentował już takiej dyspozycji jak wcześniej.



Djibril Cisse retires at 34. A Champions League winner who I remember more for his injuries rather than his goals. pic.twitter.com/UuZdphkmWH — Adam McPhail (@Adamskibeats8) October 20, 2015





Henrik Larsson - złamanie lewej nogi w dwóch miejscach

Ponad 20 lat temu, dokładnie 21 października 1999 roku szwedzki napastnik złamał w dwóch miejscach lewą nogę podczas spotkania w ramach Pucharu UEFA. Zawodnik był wtedy reprezentantem Olympique Lyon. Na początku mówiło się, że 28-letni wówczas piłkarz będzie musiał zakończyć karierę. Aż trudno w to uwierzyć, ale już po dwóch miesiącach Larsson rozpoczął rehabilitację, a w czerwcu 2000 roku wystąpił w mistrzostwach Europy. W kolejnym sezonie strzelił 53 gole dla Celticu Glasgow. Dokonał tego w 50 spotkaniach. To były jego najlepsze rozgrywki w karierze. Zakończył ją w wieku 38 lat.

Eduardo da Silva - otwarte złamanie kości piszczelowej

W styczniu 2018 roku reprezentant Chorwacji został zawodnikiem Legii Warszawa. Stało się to niespełna dziesięć lat po strasznej kontuzji w meczu Premier League. Wtedy Eduardo da Silva jako zawodnik Arsenalu doznał otwartego złamania kości piszczelowej. Po ponad roku wrócił na boisko, ale w pełni sprawny był dopiero mniej więcej rok później. Potem przez wiele lat występował w Szachtarze Donieck. Do Legii przychodził jako była gwiazda. W stolicy nie pokazał jednak wielkich umiejętności sprzed kontuzji.

Źródło: Getty Images Eduardo nie grał ponad rok

Luke Shaw - złamanie prawej nogi

Wydawało się, że kariera 24-letniego obecnie obrońcy mogła się zakończyć we wrześniu 2015 roku. Wtedy to Luke Shaw z Manchesteru United doznał koszmarnego, podwójnego złamania prawej nogi podczas meczu Ligi Mistrzów. To był jego debiut w tych rozgrywkach. Zawodnik szybko trafił na stół operacyjny. Do końca sezonu nie pojawił się już na murawie, ale wrócił do formy i zdrowia. Teraz jest podstawowym piłkarzem Czerwonych Diabłów. Co ciekawe, ostatnio nie występuje, bo ma uraz mięśniowy.