Tak będą wyglądać nowe koszulki Juventusu? "Nie użyto tu za wiele kreatywności"

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

Koszulki Juventusu są znane kibicom futbolu na całym świecie. W przeszłości zazwyczaj zawierały one kilka pionowych, czarnych i białych pasów. W obecnym sezonie zespół ma ich pięć na klatce piersiowej. Za czasów gry w Juve Zbigniewa Bońka pasków było kilkanaście. Obecny projekt różni się jednak znacznie od poprzednich.

"Bolą mnie oczy"

Oto bowiem rzekoma najnowsza koszulka jest przedzielona tylko na pół. I pasów nie ma. Z jednej strony klatki piersiowej jest czarna, a z drugiej biała. Plecy są jednolicie czarne.



New Juventus 2019/20 kit leaked [@Footy_Headlines ] pic.twitter.com/7fbXlFoNCF — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 26 marca 2019