"Zmieniłby decyzję, gdyby zobaczył na monitorze". Znany sędzia o kontrowersji w meczu Ukrainy

Szkocja – Ukraina w barażach do mistrzostw świata 2022

Ukrainiec kopnięty, karnego nie ma. Wielka kontrowersja w meczu o mundial Kontrowersja w... czytaj dalej » Chodzi o sytuację z 40. minuty niedzielnego meczu w Cardiff. W polu karnym Walii piłkę chciał wybić Joe Allen. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że trafił w nogę nadbiegającego z tyłu i wygarniającego mu piłkę Andrija Jarmołenkę, powodując upadek przeciwnika.

"Lahoz zmieniłby swoją decyzję"

Wydawało się, że sędziujący to spotkanie Mateu Lahoz musi odgwizdać rzut karny dla Ukrainy, tym bardziej, że powtórki telewizyjne wyraźnie pokazały, że do upadku piłkarza nie doszłoby, gdyby nie kopnięcie Allena.

Gwizdek arbitra milczał. Sytuacją zainteresował się po chwili, gdy piłka wyszła na rzut rożny. Widać było, że Lahoz był na łączach z sędziami VAR. Sam jednak nie pofatygował się do monitora, by przyjrzeć się starciu Walijczyka i Ukraińca. Ostatecznie po kilkunastu sekundach jedenastki nie przyznał, co Jarmołenko skwitował ironicznym uśmiechem a ukraińscy kibice buczeniem.



Zdaniem byłego międzynarodowego angielskiego arbitra, Hiszpan popełnił błąd, że nie chciał obejrzeć sytuacji. Reprezentacja Ukrainy nie zagra na mistrzostwach świata Ukraina przegrała... czytaj dalej »

- Ukraina będzie się zastanawiać, dlaczego nie dostała rzutu karnego. Sędzia Mateu Lahoz zmieniłby swoją decyzję, gdyby zobaczył na monitorze, jak Allen zahacza Jarmołenkę - ocenił w "Daily Mail" Clattenburg.

Trener Ukrainy: krytykujcie mnie

Jak się okazało, ta sytuacja mogła wpłynąć na wynik meczu. Dzięki samobójczym trafieniu Jarmołenki w 34. minucie Walijczycy zwyciężyli 1:0 i to oni drugi raz w historii, a pierwszy od 64 lat, zagrają na mundialu.

Po meczu selekcjoner reprezentacji Ukrainy Ołeksandr Petrakow nie chciał zwalać winę na arbitra, ani swoich piłkarzy. - Jeśli chcecie, krytykujcie mnie, głównego trenera. Nie mam żadnych krytycznych uwag do nikogo w moim zespole. Nie ma potrzeby ruszać żadnego z moich piłkarzy - podkreślił.

Po meczu smutnych Ukraińców pocieszali rywale, a także Lahoz.