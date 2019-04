Barcelona z nową ofertą dla Messiego. "Jest młody"

W listopadzie 2017 roku Messi podpisał czteroletnią umowę z Barceloną. Obecnie mistrzowie Hiszpanii są gotowi, by przedstawić swojej największej gwieździe nową lukratywną propozycję.

Zasłużył na podwyżkę

31-letni Argentyńczyk bez wątpienia zasłużył na podwyżkę. Po raz kolejny prowadzi w wyścigu po Europejski Złoty But. Uzbierał już 32 gole w 28 meczach ligowych, a także 42 bramki w 39 spotkaniach wszystkich rozgrywek.



Messi dołączył do Barcelony jako 13-latek, a prezes Bartomeu jest gotów zrobić wszystko, by wybitny zawodnik pozostał w klubie do końca kariery.



- Chcemy odnowić jego umowę. Jest młody - co widać - i wciąż ma z nami dwa lata kontraktu - wyjaśnił sternik Barcy w rozmowie z ESPN.

- On cięgle robi postępy. Wierzymy, że ma przed sobą wiele lat gry i w nadchodzących miesiącach usiądziemy z nim do rozmów na temat kontynuowania kariery w naszym klubie. Chodzi nie tylko o to, co robi na boisku. Jego relacje z Barceloną będą trwały wiecznie - wyjaśnił Bartomeu.



Messi jest wyjątkową postacią w historii Dumy Katalonii. W seniorskiej karierze strzelił dla Barcy 594 gole i przyczynił się do zdobycia przez nią 32 trofeów, w tym dziewięciu triumfów w Primera Division i czterech zwycięstw w Lidze Mistrzów.