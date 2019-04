Koniec sagi? "Rabiot blisko porozumienia z Realem Madryt"

Neymar wrócił do treningów, Rabiot wkrótce odejdzie

Neymar wrócił do treningów z PSG

Neymar wrócił do treningów z PSG

"24-letni Rabiot praktycznie doszedł do porozumienia z Realem Madryt. Na razie ustnie. Francuz miałby dołączyć do klubu latem, po tym jak wygaśnie jego kontrakt z PSG. Jak poinformował francuski oddział stacji Canal Plus piłkarz, który w przeszłości był mocno łączony z Barceloną, chce być częścią nowego projektu, który powstaje w Madrycie pod wodzą Zinedine'a Zidane'a" – napisał dziennik "El Mundo Deportivo".

O bliskim porozumieniu między klubem i piłkarzem konkretnie poinformowali w środę wieczorem dziennikarze w programie "Late Football Club". Zawodnik nie zabrał głosu w tej sprawie.



“#Rabiot? Sta per firmare col #RealMadrid”



pic.twitter.com/0KdcXbCk1z — Luca Momoli (@MomoliLuca) April 3, 2019

Kilka miesięcy temu Rabiot zakomunikował, że nie przedłuży umowy ze swoim obecnym pracodawcą Paris St. Germain. Nie dość, że pomocnik nie zawsze mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie, to na dodatek miał żal do klubu, którego jest wychowankiem – chodziło mu o powolny proces negocjacyjny i przede wszystkim ofertę, która jego zdaniem była zdecydowanie za niska.

W efekcie klub przesunął piłkarza do rezerw, a szkoleniowiec Thomas Tuchel nie protestował i zaakceptował decyzję władz. W Paryżu liczyli, że uda się sprzedać zawodnika w zimowym oknie transferowym, ale nikt nie chciał zapłacić wystarczająco dużych pieniędzy, by usatysfakcjonować najważniejsze osoby na Parc des Princes.

Chciało go wiele klubów

Tottenham, Bayern Monachium i FC Barcelona – to tylko kilka klubów, które były poważnie zainteresowane sprowadzeniem gracza PSG. Jeszcze rok temu dużo wskazywało na to, że zawodnik przeniesie się na Camp Nou, ale paryżanie odrzucili minimum jedną ofertę opiewającą na 40 milionów euro.

Nowy pracodawca będzie musiał zagwarantować piłkarzowi nie tylko duże zarobki, ale również pokaźny bonus za złożenie podpisu pod kontraktem. Nieoficjalnie mówi się nawet o 15 milionach euro. Z drugiej strony, to niezbyt wygórowana kwota za zawodnika uznawanego za jednego z najlepszych środkowych pomocników w Europie.