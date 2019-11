Coraz większy niepokój w Neapolu. "Żony piłkarzy uciekają z domów"

Sytuacja zaogniła się kilkanaście dni temu, gdy po kolejnym słabym meczu (1:2 z AS Roma) właściciel klubu Aurelio De Laurentiis kazał drużynie udać się na karne zgrupowanie. Pomysł nie spodobał się i zawodnikom, i trenerowi Carlo Ancelottiemu, którzy polecenie swojego szefa zignorowali.

Od tamtego czasu niemal codziennie dochodzi do nieprzyjemnych incydentów wymierzonych przeciwko piłkarzom.

Jeden z nich związany był z Laurą Zielińską, żoną pomocnika reprezentacji Polski. Według doniesień dziennika "La Repubblica" ktoś wybił szybę w jej samochodzie, kradnąc radio i nawigację. Miał nie być to przypadkowy atak. Zieliński zgłosił sprawę na policję, ale na tym się nie skończyło.

Wyjechała z Włoch

Jeśli go zwolnią, szybko znajdzie pracę. Mediolan czeka na Ancelottiego Dyrektor sportowy... czytaj dalej » Powołujący się na włoskie gazety serwis telewizji Rai informuje, że po tym wydarzeniu partnerka piłkarza w obawie o bezpieczeństwo zdecydowała się opuścić Neapol i przyjechać do Polski, gdzie Zieliński przebywa na zgrupowaniu reprezentacji.

"Chaos w Neapolu. Żony piłkarzy uciekają z domów" - napisano na stronie rainews.it. Przywołuje się przy tym inne wydarzenia, pisze się o strachu, jaki ogarnął rodziny kilku zawodników.

Do hotelu wyprowadził się już pomocnik Allan i jego ciężarna żona, którym złodzieje obrabowali mieszkanie. Do czasu powrotu swojego męża ze zgrupowania reprezentacji Włoch do rodziców przeniosła się natomiast partnerka Lorenzo Insigne.

Zemsta kibiców?

Włoskie media, w tym choćby dziennik "La Republicca", sugerują, że szereg przestępstw może mieć związek z konfliktem zawodników z prezesem oraz rozczarowującymi wynikami zespołu. Piłkarze obawiają się o swoje zdrowie, we Włoszech napisano nawet, że jeden z nich, Kalidou Koulibaly, zatrudnił już nawet prywatnych ochroniarzy.

Nadziei na zażegnanie konfliktu nie widać. Tym bardziej że De Laurentiis zagroził, że obetnie swoim zawodnikom pensje o 25 procent. 70-letni właściciel traci cierpliwość, a dodatkowo coraz częściej mówi się o tym, że jest zainteresowany sprzedażą klubu.