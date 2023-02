Kolejna odsłona konfliktu Neuera z Bayernem. Głos zabrał prezydent klubu

Neuer prędko w bramce Bayernu nie stanie. Na razie jednak nie ze względów dyscyplinarnych, lecz zdrowotnych - piłkarz dochodzi do siebie po złamaniu nogi, jakiego doznał podczas urlopu na nartach.

"Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie. Wielkie dzięki dla lekarzy! Jednak boli mnie świadomość, że obecny sezon już się dla mnie skończył" - informował pod koniec grudnia.

Manuel Neuer w końcu opowiedział o wypadku. "Zatrzymało mnie coś pod śniegiem" Manuel Neuer... czytaj dalej » 36-letni bramkarz robi jednak wszystko, by zrazić do siebie władze Bayernu. Długo nie rozmawiał z dziennikarzami, aż w końcu udzielił mocnego wywiadu "Sueddeutsche Zeitung".

Piłkarz stanowczo zareagował na zwolnienie Toniego Tapalovicia, który nie tylko był trenerem bramkarzy, ale także przyjacielem Neuera. Powodem zwolnienia miał być konflikt 42-latka z pierwszym szkoleniowcem ekipy mistrza Niemiec Julianem Nagelsmannem.

- Czuję się, jakby wyrwano mi serce. Dla mnie to kolejny cios i najbardziej brutalna rzecz, jakiej doświadczyłem, a doświadczyłem już naprawdę sporo. To smutna wiadomość dla wszystkich. Każdy z naszej grupy bramkarzy został rozerwany na strzępy. Wszyscy zalali się łzami. Przytoczono argumenty, z którymi się nie zgadzam. Nie rozumiem również, dlaczego nie wypracowano jakiegoś kompromisu - uderzał w Bayern na łamach "SZ".

Kością niezgody pomiędzy klubem a Neuerem miał też być pozyskany w zimowym okienku między słupki klubu z Monachium Yann Sommer, którego to transfer nie został skonsultowany z kontuzjowanym obecnie numerem 1 w bramce Bayernu.

"Jestem bardziej rozczarowany niż zły"

Bramkarzowi, a zarazem kapitanowi drużyny krytycznie odpowiedział już prezes Bayernu Oliver Kahn. Teraz w podobnym tonie wypowiedział się Hainer, który również ma pretensje do swojego piłkarza o sposób komunikacji z klubem.

"Czuję się, jakby wyrwano mi serce". Neuer atakuje Bayern Manuel Neuer... czytaj dalej » - To dla nas niezrozumiałe i rozczarowujące, że Manuel nie próbował do nas dotrzeć, tylko od razu poszedł z tym do mediów. Jestem bardziej rozczarowany niż zły, ponieważ myślałem, że Manuel, który jest z nami tak długo, ma do nas pełne zaufanie i to do nas najpierw przyjdzie, by to przedyskutować - powiedział Hainer cytowany przez "Bild".

Zachowanie Neuera jako żywo przypomina sytuację z Cristiano Ronaldo, który w podobny sposób, również za pośrednictwem mediów, uderzył w Manchester United. W następstwie Czerwone Diabły, nie widząc możliwości dalszej współpracy, rozwiązały z nim kontrakt.

Hainer twierdzi jednak, że Neuer może spać spokojnie. - Absolutnie nie ma o tym mowy. Manuel jest naszym piłkarzem i ma ważny kontrakt. Tak działa Bayern. Wyjaśniamy sprawy wewnętrznie. Takie sytuacje tylko wzmacniają nasz klub - podkreślił prezydent Bayernu, zapowiadając rozmowy z Neuerem, ale dopiero gdy ten dojdzie do zdrowia.

Kontrakt Neuera z Bayernem wygasa w lipcu 2024 roku.