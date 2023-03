Fernando Santos ogłosił pierwsze powołania. Są niespodzianki

Najbliżej mu do sztabu Santosa. Prezes PZPN: rozmawialiśmy, czekam Nie polski... czytaj dalej »

Było uroczyście, na PGE Narodowym, w samo południe, bo okazja nadzwyczajna. Santos podał do publicznej wiadomości nazwiska piłkarzy, którzy rozpoczną eliminacje do Euro 2024. Debiutem selekcjonera będzie spotkanie wyjazdowe z Czechami 24 marca, trzy dni później Polacy podejmą Albanię.

Portugalczyk już wcześniej poinformował o powołaniach piłkarzy z szerokiej, przez siebie wybranej ponad 40-osobowej kadry, ale zgodnie ze swoim zwyczajem czekał z publicznym ogłoszeniem. Ostateczną listę, składającą się z 25 zawodników, podał na specjalnej konferencji prasowej.

Nie ma Glika i Krychowiaka

Zaskoczył brak Kamila Glika i najbardziej Grzegorza Krychowiaka, do tej pory kluczowych piłkarzy drużyny narodowej.

- Jeśli chodzi o powołania, nigdy nie wypowiadam się na temat pojedynczych nazwisk - odparł Santos, gdy padło pytanie o Krychowiaka.

Za brakiem Glika stoi uraz.

Do kadry wrócili Kamil Piątkowski i Michał Karbownik. Nową twarzą jest Ben Lederman z Rakowa Częstochowa, 22-latek urodzony w USA, ale z polskim paszportem.

Oglądasz Wideo: tvn24 Santos: nie powołuję ze względu na wiek

- Mamy listę około 90 nazwisk, z niej wybieraliśmy. Wiem, że nigdy nie ma sprawiedliwości - to co dla jednych jest sprawiedliwe, dla innych nie jest. Podjąłem te decyzje świadomie, bez względu na to, czy mam rację, czy nie. Dzisiaj są takie nazwiska, może innym razem będą inne. Ale na razie najważniejsze są dla mnie nazwiska tych 25 piłkarzy - dodał.

Oglądasz Wideo: tvn24 Santos: mamy około 90 zawodników, których bierzemy pod uwagę

Zgrupowanie kadry pod wodzą nowego selekcjonera rozpocznie się w poniedziałek.

- Mam swój pomysł na najbliższe mecze. Będę chciał przedstawić wizję gry piłkarzom, mamy parę dni do meczu z Czechami. Chcę z nimi porozmawiać, przedstawić im moją wizję. Potem na boisku będziemy to wprowadzać podczas spotkań - zapowiedział selekcjoner.

Oglądasz Wideo: tvn24 Santos: mam swój pomysł na grę

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.



obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski.



pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.



napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.







POWOŁANIA

Trener Fernando Santos ogłosił listę powołanych zawodników na mecze z Czechami i Albanią!

pic.twitter.com/TFBD1UhL2P — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 17, 2023

Portugalczyk jako nowy opiekun reprezentacji Polski został przedstawiony pod koniec stycznia. Zastąpił Czesława Michniewicza, który odszedł po mundialu w Katarze i w niesławie, po aferze z premiami.

El. Euro 2024. Terminarz, tabela grupy Polaków

Losowanie eliminacji Euro 2024 w Niemczech odbyło się w październiku we Frankfurcie. W jego wyniku Polacy trafili do grupy E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.

W eliminacjach ME wystąpią 53 drużyny, podzielone na 10 grup - siedem z pięcioma zespołami i trzy z sześcioma. Niemcy, jako gospodarz turnieju, nie wystąpią w eliminacjach. Nie zagra także Rosja, wykluczona z powodu inwazji na Ukrainę.



Dwie najlepsze drużyny z każdej z 10 grup awansują do turnieju finałowego (14 czerwca - 14 lipca 2024), a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże spośród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły tego awansu.

El. Euro 2024. Kiedy gra Polska?

Eliminacje Euro 2024. Tabela grupy E # Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Gole Punkty 1. Polska 0 0 0 0 0-0 0 2. Czechy 0 0 0 0 0-0 0 3. Albania 0 0 0 0 0-0 0 4. Wyspy Owcze 0 0 0 0 0-0 0 5. Mołdawia 0 0 0 0 0-0 0

Polska rozpocznie rywalizację od marcowych meczów z Czechami na wyjeździe i Albanią u siebie. To właśnie wtedy w roli selekcjonera reprezentacji Biało-Czerwonych zadebiutuje Fernando Santos, który po mundialu w Katarze zmienił na stanowisku Czesława Michniewicza.

W czerwcu Polaków czeka tylko wyjazd do Mołdawii, we wrześniu zagrają u siebie z Wyspami Owczymi i na wyjeździe z Albanią, w październiku na wyjeździe z Wyspami Owczymi i u siebie z Mołdawią, a zakończą listopadowym spotkaniem u siebie z Czechami.

Terminarz reprezentacji Polski w grupie E eliminacji Euro 2024 (mecze o 20.45)



24 marca 2023

Czechy - Polska



27 marca 2023

Polska - Albania



20 czerwca 2023

Mołdawia - Polska



7 września 2023

Polska - Wyspy Owcze



10 września 2023

Albania - Polska



12 października 2023

Wyspy Owcze - Polska



15 października 2023

Polska - Mołdawia



17 listopada 2023

Polska - Czechy