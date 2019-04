The Citizens zrobili swoje. Teraz czekają na odpowiedź Liverpoolu

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Crystal Palace sprawiło jedną z największych niespodzianek tego sezonu, pokonując w Manchesterze ekipę City 3:2. O ile wtedy The Citizens mogli jeszcze sobie pozwolić na stratę punktów, tak w obecnej sytuacji, na finiszu rozgrywek o żadnym potknięciu nie mogło już być mowy. Zespół Pepa Guardioli o mistrzostwo bije się z Liverpoolem i wszystko wskazuje na to, że sprawa tytułu wyjaśni się w ostatniej serii spotkań.

336 dni De Bruyne'a

W niedzielę na Selhurst Park goście od razu przejęli inicjatywę i piłkarze Crystal Palace praktycznie mogli tylko starać się przeszkadzać rywalom w konstruowaniu akcji. Przewaga City była momentami przygniatająca. W efekcie, w 15. minucie zespół z Manchesteru objął prowadzenie. Precyzyjnie piłkę do Raheema Sterlinga podał Kevin De Bruyne, a Anglik pokonał Vicente Guaitę strzałem z ostrego kąta.

Warto na chwilę zatrzymać się przy podającym. Choć trudno w to uwierzyć, dla De Bruyne była to dopiero pierwsza asysta w tym sezonie. Zmagał się on co prawda z różnymi urazami, ale mimo to statystyka brzmi nieprawdopodobnie. Poprzednio decydujące podanie Belg zaliczył… 336 dni temu, w ostatniej kolejce sezonu 2017/18. Była to wtedy jego 16 asysta w rozgrywkach.



336 - Kevin De Bruyne has assisted a Premier League goal for the first time since May 2018, when he set up Manchester City's final goal of the 2017-18 season against Southampton, 336 days ago. Architect. #CRYMCIpic.twitter.com/v9GrNdizzc — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2019





Niewiele brakowało, a jeszcze w pierwszej połowie meczu z Crystal Palace De Bruyne do asysty dołożyłby gola. Tuż przed przerwą z bliska trafił on jednak w bramkarza gospodarzy.

Orły postraszyły w koncówce

W drugiej części spotkania gracze Manchesteru City nadal w pełni kontrolowali sytuację, ale też zbytnio nie przemęczali się w ofensywie. Wystarczyło to, by podwyższyć prowadzenie w 63. minucie. Po podaniu Leroya Sane Sterling na pełnym luzie strzelił swojego drugiego w tym meczu gola.

Szczęście Manchesteru. Pogba zmorą Fabiańskiego Z problemami... czytaj dalej » I gdy wydawało się, że goście spokojnie doczekają do ostatniego gwizdka, Ilkay Gundogan tuż przed polem karnym City sfaulował Jamesa McArthura. Do rzutu wolnego podszedł Luka Milivojević i przymierzył idealnie. Ederson nie sięgnął piłki, Orły złapały kontakt.

Zespół Guardioli nie pozwolił jednak miejscowym na rozwinięcie skrzydeł po bramce Milivojevicia. W 90. minucie sytuację wyjaśnił Gabriel Jesus, który ustalił wynik spotkania. Drugą asystę w tym meczu zaliczył De Bruyne. Powtórka pokazała, że Brazylijczyk w momencie podania był na spalonym. VARu w Premier League jeszcze nie ma, gol został więc uznany.

Manchester City wygrał z Crystal Palace na Selhurst Park 3:1 i znów znalazł się na szczycie tabeli. Wszystkie oczy fanów The Citizens od 17:30 będą zwrócone na Anfield, gdzie Liverpool zagra z Chelsea. Wyścig o mistrzowski tytuł trwa.