Lewandowski nie jest już najwartościowszym piłkarzem Bayernu

W ostatnich latach wartość kapitana reprezentacji Polski systematycznie spada. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku wynosiła 90 milionów, potem 80, a w marcu tego roku już 70.

Choć "Lewy" został królem strzelców Bundesligi, a sezon zakończył strzeleniem 40 goli w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach, to według serwisu transfermarkt.de jego wartość znowu spadła o pięć milionów euro. Obecnie wynosi 65 mln i jest najniższa od 2014 roku. Wówczas polski napastnik wyceniany był na 50 mln. Zbiegło się to z jego przejściem z Borussii Dortmund do Bayernu.

Dominacja przerwana

Spadek jest spowodowany przede wszystkim wiekiem kapitana reprezentacji Polski (w sierpniu skończy 31 lat) oraz jego kontraktem, który wygasa w czerwcu 2021 roku. Według niemieckich mediów, piłkarz chce go przedłużyć o dwa lata, Bayern proponuje umowę o 12 miesięcy krótszą. Najwartościowszymi piłkarzami mistrza Niemiec są obecnie Thiago Alcantara i Joshua Kimmich. Wartość Hiszpana i Niemca wynosi po 70 milionów euro.

Źródło: gettyimages.com Thiago jest już wyżej ceniony niż Lewandowski

Niemiecki "Bild" zauważył, że od kiedy transfermarkt.de określa wartości rynkowe piłkarzy Bundesligi (od 2004 r.), zawsze przynajmniej jedna gwiazda Bayernu zajmowała jedno z dwóch pierwszych miejsc na liście. Aż do teraz. Dominację Bawarczyków przerwał Havertz. Klejnot z Leverkusen, autor 20 goli i siedmiu asyst w minionym sezonie, awansował na drugą lokatę. Jego wartość w porównaniu do poprzedniego zestawienia wzrosła o 40 procent - z 65 milionów euro na 90!

Źródło: gettyimages.com Mimo 18 lat Havertz już jest gwiazdą Bundesligi

Liderem zestawienia graczy Bundesligi pozostał Jadon Sancho. Po świetnym sezonie w Borussii Dortmund (13 goli i 19 asyst we wszystkich rozgrywkach) wartość 18-letniego skrzydłowego skoczyła z 80 na 100 milionów euro.

Źródło: Getty Images Jadon Sancho jest najdroższym piłkarzem Bundesligi

W dół

Bawarczycy są za to na czele listy zawodników, których cena spadła najbardziej. Mowa tu o Jamesie Rodriguezie i Jerome Boatengu. 15 i 10 mln - o tyle zmieniła się ich wartość. Po wakacjach obu graczy w Monachium już nie zobaczymy.



10 największych awansów:

Kai Havertz (Leverkusen): z 65 na 90 mln euro

Jadon Sancho (BVB): z 80 na 100

Serge Gnabry (Bayern): z 45 na 60

Ibrahima Konate (RB Lipsk): z 30 na 45

Milot Rashica (Werder): z 7 na 20

Jean-Philippe Mateta (Mainz): z 11 na 22

Joshua Kimmich (Bayern): z 60 na 70

Niklas Suele (Bayern): z 50 na 60

Tyler Adams (RB Lipsk): z 4,5 na 13

Dodi Lukebakio (Duesseldorf): z 10 na 18

10 największych spadków:

James Rodriguez (Bayern): z 65 na 50 mln euro

Jerome Boateng (Bayern): z 30 na 20

Alassane Plea (Gladbach): z 38 na 30

Thorgan Hazard (Gladbach): z 45 na 38

Axel Witsel (BVB): z 40 na 32

Niklas Fullkrug (Hannover): z 15 na 8

Sven Bender (Leverkusen): z 15 na 9

Lars Bender (Leverkusen): z 15 na 9

Timo Baumgartl (Stuttgart): z 15 na 9

Robert Lewandowski (Bayern): z 70 na 65