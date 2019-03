Kolejny błysk Keana. Juventus nic nie grał, a wygrał

Ronaldo doznał kontuzji w spotkaniu reprezentacji Portugali z Serbią (1:1). Niewykluczone, że zawodnik nie zdąży się wykurować na pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Ajaksem Amsterdam, który odbędzie się 6 kwietnia. Pod jego nieobecność szkoleniowiec Massimiliano Allegri postawił w ataku na duet Mario Mandzukić – Federico Bernardeschi. Jednak brak Portugalczyka był aż nadto widoczny.

W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej wypadli piłkarze Empoli. Goście nie przestraszyli się utytułowanych rywali i od początku postawili na ofensywny futbol. Już w 9. minucie przyjezdni mogli wyjść na prowadzenie, gdy po świetnej zespołowej akcji na dobrej pozycji znalazł się Diego Farias, ale jego strzał w ostatniej chwili przyblokował Daniele Rugani.

Na tym nie koniec. Dwie znakomite szanse miał Rade Krunić – najpierw po jego uderzeniu piłka minimalnie minęła słupek, a później na posterunku był Wojciech Szczęsny.

Tymczasem gospodarze sprawiali wrażenie ospałych – wolno budowali akcje i nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. W 30. minucie przed szansą na zmianę wyniku stanął Mandzukić, ale piłkę po jego uderzeniu bez problemu złapał Bartłomiej Drągowski.

Kean wyjaśnił

Po przerwie, Juventus nieco przyspieszył, co szybko zaowocowało dwiema sytuacjami. Jednak za pierwszym razem skuteczną interwencją po strzale Bernardeschiego popisał się Drągowski, a później Włoch uderzył nad poprzeczką.

Widząc, że jego zespół ma problemy w ofensywie Allegri wprowadził na boisko Moise Keana. 19-latek w ostatnich tygodniach robi prawdziwą furorę – nie dość, że odgrywa coraz ważniejszą rolę w klubie, to na dodatek strzelił dwa gole w spotkaniach eliminacyjnych reprezentacji Włoch do Euro 2020. Napastnik pojawił się na murawie w 69. minucie, a chwilę później cieszył się z gola. Giorgio Chiellini wyrzucił piłkę z autu, Mandzukić przedłużył głową, a Kean uderzeniem z bliska pokonał Drągowskiego.

Źródło: Getty Images Juventus długo męczył się z Empoli

Do końca spotkania Empoli nie odpuszczało i dążyło do zdobycia wyrównującej bramki. Jednak gospodarze w swoim stylu próbowali utrzymywać się przy piłce i zdołali zwyciężyć niewielkim nakładem sił. Tym samym, turyńczycy powiększyli przewagę nad Napoli do 18 punktów. Swój mecz neapolitańczycy rozegrają w niedzielę – zmierzą się na wyjedzie z Romą.