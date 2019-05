Kolejne zmartwienie Kloppa. Keita nie zagra w rewanżu z Barceloną

Do końca sezonu Liverpoolowi pozostały do rozegrania przynajmniej trzy mecze. Jeśli angielska drużyna odrobi straty z pierwszego spotkania z Barcą, to dojdzie do tego finał Champions League, co jednak będzie niezwykle trudne. Zdaje sobie z tego sprawę również menedżer The Reds Juergen Klopp, co potwierdził na pomeczowej konferencji prasowej.

Zdaniem lokalnego liverpoolskiego dziennika Niemiec nie będzie mógł skorzystać z Keity przynajmniej w trzech spotkaniach. Cień szansy pozostawałby na wykurowanie się na finał Ligi Mistrzów. Gwinejczyk doznał kontuzji jeszcze w pierwszej połowie spotkania z Barcą i opuścił murawę w 24. minucie. W jego miejsce wszedł Jordan Henderson.

Innym zmartwieniem jest stan zdrowia Roberto Firmino, który nie mógł wystąpić od pierwszej minuty w środę na Camp Nou. Brazylijczyk wszedł na murawę tylko na dziesięć ostatnich minut.

To nie najlepsze wieści dla trenera Kloppa. Jego zespół walczy też o pierwsze od blisko 30 lat mistrzostwo Anglii. Na dwa mecze przed zakończeniem sezonu Liverpool jest drugi, ma 91 punktów i traci jeden do liderującego Manchesteru City.