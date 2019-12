Magia piętą. Tak czaruje Luis Suarez

Mistrzowie Hiszpanii w sobotę wygrali 5:2, najlepszy na boisku był Lionel Messi (autor trzech trafień), ale po meczu najwięcej mówiło się o Luisie Suarezie.

Przed przerwą podał mu Frenkie de Jong, a Urugwajczyk – znajdując się tyłem do bramki – zaskoczył wszystkich strzałem piętą. Znajdował się jakieś dziesięć metrów od bramki, strzegący jej Manolo Reina był bezradny.

To trafienie, które śmiało może kandydować do miana gola sezonu.



Everything about Luis Suarez's vs Mallorca, from Frenkie's movement and passing, the interplay with other players involved in the build up, to Suarez's finish, is absolutely mesmeric! pic.twitter.com/dgcDx8PxTN — Barcelona Podcast (@theculetalk) December 8, 2019





Tym razem w powietrzu

Tak ekwilibrystyczne trafienie nie odebrało Urugwajczykowi ochoty na kolejne piękne gole. Suarez już podczas treningu, po zwycięskim meczu, pokazał, że gol z Mallorką nie był przypadkiem. Tym razem El Pistolero miał trochę więcej czasu na strzału, bo nie miał przy sobie przeciwnika. Niemniej, jego kolejny popis robi wrażenie.

Katalończycy we wtorkowy wieczór zmierzą się w Lidze Mistrzów z Interem. Mistrzowie Hiszpanii mają już zapewniony awans do 1/8 finału. W następną środę zagrają za to w zaległym spotkaniu z Realem Madryt. Obie ekipy mają po 34 punkty po piętnastu kolejkach i walczą o pierwsze miejsce przed przerwą zimową.