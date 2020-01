"Legendy nigdy nie umierają". Milan pamiętał o Bryancie

Wprawdzie Bryant przez całą karierę bronił barw Los Angeles Lakers, ale zaczynał ją we włoskiej młodzieżowej drużynie Pallacanestro Reggiana.

Był też kibicem AC Milan. Przed rozpoczęciem wtorkowego spotkania na San Siro włoski klub przypomniał wypowiedź Amerykanina sprzed kilku lat, kiedy odwiedził Rossonerich podczas treningu.

"To był mój ulubiony zespół"

- Oglądanie, jak grali Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten czy Paolo Maldini, było dla mnie zawsze spełnieniem marzeń. To był mój ulubiony zespół. W swojej szafce w szatni zawsze mam koszulkę AC Milan - mówił w języku włoskim koszykarz.

Podczas wywiadu miał na sobie koszulkę mediolańskiego klubu.



Kobe Bryant talking about AC Milan when he visited their training ground Milanello few years back. Kobe grew up in Italy after his father moved there to continue his basketball career.



Man this is so sad. pic.twitter.com/asyyDwNEFC — FutbolBible (@FutbolBible) January 27, 2020

Przed rozpoczęciem meczu minutą ciszy upamiętniono Bryanta i jego córkę, którzy obok siedmiu innych osób zginęli w katastrofie śmigłowca w kalifornijskim Calabasas, 65 km od Los Angeles.



Przy jednym z narożników boiska ułożono też koszulkę Milanu z numerem 24, z którym długo występował Bryant. Były też piłka do koszykówki i kwiaty. "Legendy nigdy nie umierają" - napisano na Twitterze mediolańskiego klubu.



Legends never die: #SempreKobe

Tonight San Siro will be honouring Kobe Bryant pic.twitter.com/eUCqukZ1RM — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

Piłkarze obu zespołów zagrali w czarnych opaskach na rękawach, a w 24. minucie kibice odsłonili transparent na cześć koszykarza i jego córki: "Spoczywajcie w spokoju, Kobe i Gianna. Na zawsze razem". Po chwili rozległy się brawa.



AC Milan fans unveiled a banner in the 24th minute of the game to pay tribute to Kobe Bryant and his daughter. pic.twitter.com/6EqVmx1PD0 — FutbolBible (@FutbolBible) January 28, 2020

Milan w półfinale

Na boisku lepszy był Milan, który po dogrywce wygrał 4:2 (w regulaminowym czasie było 2:2). W zespole gospodarzy Krzysztof Piątek rozegrał 65 minut. W półfinale na mediolańską drużynę czeka już Juventus.