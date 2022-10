Groźba strajku w Hiszpanii. Co z meczem Lewandowskiego?

"Nowe prawo sportowe w Hiszpanii, o którym mówi się już od ponad roku, dzieli profesjonalne kluby piłkarskie na dwa bloki i może doprowadzić do strajku w hiszpańskim zawodowym futbolu" - donosi hiszpański dziennik "ABC".

Z jednej strony są ci, którzy nie zgadzają się z zapisami zawartymi w projekcie nowej ustawy o sporcie. Łącznie jest 39 takich klubów LaLigi i Segunda Division. Drugą, mniejszościową grupę, która opowiada się za oryginalnym tekstem ustawy, tworzą Real Madryt, FC Barcelona i Athletic Bilbao. "I jedni, i drudzy są przekonani, że chronią swoje interesy" - podkreślają dziennikarze.

W czwartek zdecydują

Z tego powodu w najbliższy czwartek ma odbyć się nadzwyczajne zgromadzenie LaLigi. "ABC" i inne media w Hiszpanii twierdzą, że na nim może zostać ogłoszone wstrzymanie rozgrywek jako "protest przeciwko ustawie, która z pewnością wpłynie na hiszpańską piłkę, a wraz z nią na resztę sportu w tym kraju".

Dziennik pisze, że do nowej ustawy o sporcie zamierzono wprowadzić więcej niż dziesięć poprawek, a wśród nich są trzy zasadnicze:

- możliwość stawiania przez kluby LaLigi oporu drużynom grającym w rozgrywkach niezatwierdzonych przez UEFA i FIFA, czyli w Superlidze;

- prawa audiowizualne i do eksploatacji LaLigi, czyli kwestia, która bardzo niepokoi kluby, ponieważ wpływa na ich źródła dochodów;

- kluby LaLiga chcą dążyć do ​​większej niezależności od Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), ponieważ zamierzały mieć kontrolę dyscyplinarną nad swoimi współpracownikami. Przeciwne stanowisko mają: Real, Barcelona i Athletic.

¿Por qué se plantea hacer una huelga en LaLiga y quiénes están detrás de esta decisión? https://t.co/vkBdA5ZJnSpic.twitter.com/5KjThjWeBN — Vivencias (@VivenciasZulia) October 24, 2022

Federacja przeciwna

Skoro Duma Katalonii jest w gronie klubów, które nie zamierzają protestować przeciwko projektowi, to czy jej najbliższy mecz 12. kolejki jest zagrożony? Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że tak, ponieważ ich najbliższy rywal - Valencia - jest odmiennego zdania.

Według dziennikarzy, spór przekłada się na relacje szefa LaLiga Javiera Tebasa i hiszpańską federację (RFEF). Jak ona odnosi się do groźby strajku ze strony klubów? Rzecznik RFEF Javier Gomez Matallanas twierdzi, że jest to sytuacja "nie do zaakceptowania".

"Kluczowy tydzień w walce o prawo sportowe" - kwituje "ABC".