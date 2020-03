Bundeslidze grozi katastrofa w przypadku zakończenia sezonu. "Przestaniemy istnieć"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Nawet siedemnaście meczów Bayernu w dwa miesiące. Bundesliga przerażona W Niemczech... czytaj dalej » W środę 11 marca odbyło się jak na razie ostatnie spotkanie Bundesligi. W ramach 25. kolejki Borussia Moenchengladbach pokonała FC Koeln 2:1, a z powodów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa mecz odbył się bez udziału publiczności. Choć wielu fanów, ekspertów, a nawet piłkarzy uznało, że rozgrywanie spotkań w takiej formie nie ma sensu, to według Seiferta jest to prawdopodobnie jedyna szansa, by nie doszło do katastrofy.

Sposób na przetrwanie

W poniedziałek odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów oraz najważniejszych osób z zarządów Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) i organizatorów rozgrywek Niemieckiej Ligi Piłkarskiej (DFL). W rozmowie z mediami Seifert stwierdził, że spotkania bez udziału publiczności "to jedyna szansa (dla klubów) na przetrwanie w najbliższej przyszłości". 26. i 27. kolejka na pewno nie odbędą się w terminie, natomiast na 3-5 kwietnia zaplanowano mecze 28. serii, które również stoją pod znakiem zapytania.

- Naprawdę, proszę was o zrozumienie i wsparcie, musimy wszystko przemyśleć. Jeśli zdecydowanie skreślimy mecze bez udziału publiczności, to wkrótce nie będziecie musieli się zastanawiać, czy w kolejnym sezonie w lidze będzie brało udział 18 lub 20 klubów, bo w kraju nie będzie 20 profesjonalnych klubów – powiedział zdecydowanie Seifert.

Podczas spotkania sondowano, jak wiele klubów będzie w stanie przetrwać, jeśli rozgrywki zostaną wstrzymane tylko do końca marca. Brak pieniędzy od telewizji, sponsorów i ze sprzedaży biletów to ogromny cios dla wszystkich zespołów 1. i 2. Bundesligi. Co więcej, zdaniem Seiferta nawet ewentualna zgoda piłkarzy na obcięcie lub rezygnację z pobieranych pensji sprawi, że kluby "będą w stanie przetrwać trochę dłużej, ale nieznacznie".

Decyzja o tym, kiedy dojdzie do wznowienia rozgrywek nie została podjęta. Więcej powinno się wyjaśnić po wtorkowym spotkaniu przedstawicieli UEFA dotyczącym przede wszystkim organizacji Euro 2020. – Nikt nie wie, kiedy będziemy mogli znowu grać – dodał wyraźnie zdenerwowany dyrektor zarządzający DFL.

- Tu chodzi o pracę tysięcy ludzi, która wisi na włosku. W niemiecki futbol zaangażowanych jest ponad 56 tysięcy osób. Doszliśmy do punktu, w którym Bundesliga musi sobie powiedzieć wprost: tak, odpowiadamy za tworzenie produktu, a jeśli nie będziemy w stanie go dalej wytwarzać, to przestaniemy istnieć. Nie chodzi tylko o piłkarskie gwiazdy. To coś więcej niż kilka spotkań – zakończył.