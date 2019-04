Klub reprezentanta Polski nie płaci. Piłkarze zastrajkowali, mecz odwołano

"W wyniku rozczarowującego rozwoju sytuacji podjęto decyzję o odwołaniu sobotniego meczu. Bolton został uznany winnym niewłaściwego postępowania i jego sprawa zostanie skierowana do Niezależnej Komisji Dyscyplinarnej. Zarząd ligi podejmie decyzję, czy spotkanie zostanie rozegrane w innym terminie czy nie" - ogłosiły w komunikacie władze Championship.

Od euforii do rozpaczy w 51 dni. Rozmowy kryzysowe w Manchesterze United Po wyeliminowaniu... czytaj dalej » Drużyna Brentford zdążyła wyjechać do Boltonu i zamierzała przygotowywać się do rywalizacji na University of Bolton Stadium. Mecz odwołano 16 godzin przed jego rozpoczęciem.

Gospodarze spadli w tym sezonie do League One (trzeci poziom rozgrywkowy) po porażce z Aston Villą 19 kwietnia.

"Niełatwa decyzja"

"Chcieliśmy przeprosić za niedogodności. Kolejne informacje będą przekazywane na bieżąco" - oświadczyli szefowie Boltonu po decyzji o odwołaniu najbliższego spotkania.

Komunikat wystosowali w piątek także sami piłkarze, stwierdzając, że "niełatwa decyzja" o odmowie gry została podjęta "z głębokim żalem". Zawodnicy wyjaśnili ponadto, że cała sytuacja "stwarzała psychiczny, emocjonalny oraz finansowy ciężar bez ich winy".

29-letni Olkowski, powoływany jesienią przez selekcjonera Jerzego Brzęczka, jest graczem Boltonu od tego sezonu. Były piłkarz m.in. GKS-u Katowice i Górnika Zabrze rozegrał w barwach angielskiej drużyny 37 meczów, z czego 34 w podstawowym składzie. Jego zespół zajmuje w 24-zespołowej tabeli przedostatnie miejsce z dorobkiem 32 punktów.

