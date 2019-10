Cardiff City nie zamierza płacić za zmarłego Emiliano Salę. Będzie odwołanie

Poruszające sceny podczas meczu francuskiej ekstraklasy piłkarskiej. Przy okazji spotkania Nantes z AS Saint-Etienne piłkarze i kibice oddali hołd Emiliano Sali. Argentyński piłkarz zaginął w poniedziałek 21 stycznia i wciąż nie są znane jego losy.

Z wraku awionetki, którą lecieli argentyński piłkarz 28-letni Emiliano Sala i 59-letni pilot David Ibbotson, wydobyto ciało - poinformowała agencja Reutera, powołując się na Biuro Dochodzeń do spraw Wypadków Lotniczych (AAIB).

Walijczycy zamierzają oprzeć się w odwołaniu o fakt, iż Sala w momencie śmierci nie był zarejestrowany w klubie, a umowa o zmianie klubu nie była sfinalizowana. "Jesteśmy głęboko rozczarowani decyzją FIFA" - brzmi oświadczenie klubu z Cardiff.



Argentyńczyk, który zginął w katastrofie awionetki w drodze do nowego klubu, miał kosztować walijską drużynę łącznie 17 milionów euro. W poniedziałek FIFA poinformowała, że na konto francuskiego klubu powinno wpłynąć sześć milionów.



"Komitet Statusu Piłkarzy FIFA ustalił, że Cardiff City FC musi zapłacić FC Nantes sumę sześciu milionów euro, odpowiadającą wysokości pierwszej raty, na którą zgodziły się obie strony 19 stycznia" - napisano w komunikacie.

Zginął w drodze do Walii