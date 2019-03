Twarda skała z Liverpoolu. "Mógłbym napisać książkę o jego umiejętnościach"

We wtorek Liverpool podejmie na Anfield Bayern Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Czeka nas trudne zadanie - powiedział zawodnik The Reds Jordan Henderson. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

Van Dijk nie zagrał w pierwszym meczu obu zespołów na Anfield, bo był zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Powrót 27-latka do składu okazał się kluczowy dla losów środowej rywalizacji.

Oni już to mają

Rosły Holender był jak skała w obronie i skutecznie radził sobie z powstrzymywaniem m.in. Roberta Lewandowskiego. Do tego wszystkiego to on w 69. minucie strzelił bardzo ważną bramkę na 2:1, pokonując Manuela Neuera strzałem głową. Po tym golu mistrz Niemiec już się nie podniósł. Co ciekawe, zdaniem Kloppa Holender nie osiągnął jeszcze szczytu swoich możliwości.



- "Virg" wie, że może być lepszy i że w Monachium jako drużyna także powinniśmy spisać się lepiej - powiedział po spotkaniu na Allianz Arena niemiecki szkoleniowiec. - To trudne miejsce do rywalizacji. Niewiele zespołów ma na swoim koncie wygraną w Monachium. My tego dokonaliśmy. Było trudno, ale sprawiło dużą frajdę - triumfował Klopp.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Bayernu nie powstrzymali van Dijka

"To fantastyczna osoba"

Mane skradł marzenia Bayernu. Na wyjeździe czuje się jak u siebie w domu Liverpool zdobył... czytaj dalej » Van Dijk przybył na Anfield z Southampton w styczniu 2018 roku. The Reds wydali za niego aż 75 milionów funtów, co uczyniło go najdroższym obrońcą w historii. Po roku Klopp na pewno nie żałuje tych pieniędzy.



Van Dijk odegrał znaczącą rolę w przemianie liverpoolczyków. The Reds już w ubiegłym sezonie grali porywający futbol w ataku, ale mieli problemy w defensywie. Tymczasem Holender zmienił ich dziurawą obronę w żelazny monolit.

Świadczą o tym statystyki. Holender w bieżącym sezonie zagrał w 37 meczach, w których aż 19 razy jego zespół nie stracił gola. Jeszcze lepiej wygląda to w spotkaniach Premier League. 30 meczów i 17 czystych kont. Żaden inny zespół nie stracił mniej goli w angielskiej ekstraklasie.



- Mógłbym napisać książkę o jego umiejętnościach - powiedział o Van Dijku Klopp. - O jego sile i o tym, jak bardzo go lubię. Jest młody, a już taki dojrzały. To fantastyczna osoba - komplementował niemiecki szkoleniowiec.