Ostrzeżenie dla Lewandowskiego i Hummelsa. "Zrobimy wszystko, żeby nie błyszczeli"

Do ich spotkania dojdzie we wtorek w Liverpoolu, w pierwszym meczu 1/8 finału. Na poniedziałkowej konferencji Klopp nie ukrywał, że będąc trenerem Borussii Dortmund, cenił sobie możliwość współpracy nie tylko z Polakiem, ale też Matsem Hummelsem.



- Pracowałem z tymi chłopakami, to fantastyczni zawodnicy. Jestem im naprawdę wdzięczny. Bez nich moja kariera na pewno nie byłaby taka sama. Wszyscy skorzystaliśmy. To część mojego życia i mojej historii. Zawsze będziemy mieli dla siebie ogromny szacunek. Sporo o nich wiem, bardzo ich lubię. Ale zrobimy wszystko, żeby we wtorek nie błyszczeli - mówił Klopp.

Obydwaj odeszli z Borussii do Bayernu w czasie, gdy on prowadził jeszcze dortmundczyków. Transfery na linii Dortmund - Monachium zawsze wzbudzały sporo kontrowersji. - Nigdy nie miałem nic do Bayernu, ale jeśli rywalizowaliśmy ze sobą, a oni kupowali naszych zawodników, to jak mogłem być szczęśliwy? - pytał w poniedziałek Niemiec.

Źródło: Newspix Mats Hummels i Robert Lewandowski

Klopp pracując w Dortmundzie przerwał kilkuletnią dominację Bawarczyków. Jego bilans starć z nimi nie jest jednak imponujący. Na 29 spotkań wygrał dziewięć. Najbardziej musiała boleć go porażka z maja 2013 w finale Ligi Mistrzów (1:2).

"Jeszcze długa droga"

Lewandowski wspomina pracę z Kloppem. "Uwolnił we mnie instynkt napastnika" Piłkarz Bayernu... czytaj dalej » Jego Liverpool to finalista Ligi Mistrzów z ubiegłego roku. Coraz lepiej radzi sobie w krajowych rozgrywkach. Jest drugi w tabeli Premier League, ale ma tyle samo punktów co prowadzący Manchester City, który rozegrał o jedno spotkanie więcej.

Bayern natomiast był mistrzem Niemiec w sześciu ostatnich sezonach, ale po 22 kolejkach obecnego ma dwa punkty straty do Borussii Dortmund, która w poniedziałek wieczorem może powiększyć przewagę.



- Po sześciu latach dominowania w lidze było jasne, że kiedyś musi przyjść zmiana. My osiągnęliśmy może trochę więcej, niż się spodziewaliśmy, a Bayern trochę mniej. Ale przed nami jeszcze długa droga. Gdybym nie brał we wtorek udziału w tym spotkaniu, spróbowałbym kupić na nie bilet - powiedział Klopp.



Wtorkowe spotkanie na Anfield rozpocznie się o godz. 21. Relacja w eurosport.pl.

Rewanż w Monachium zaplanowano na 13 marca.