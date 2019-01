Wisła nadal nie płynie jak trzeba. "To miejsce przeżarte przez mafię"

W czwartek Wisła została zawieszona przez Komisję Licencyjną PZPN. W tej chwili drużyna nie może występować w Ekstraklasie. Nie wiadomo zatem, czy 11 lutego w Zabrzu rozegra pierwszy mecz po przerwie zimowej.

Ta decyzja była konsekwencją wydarzeń z ostatnich kilkunastu dni. Właścicielami klubu mieli zostać zupełnie nieznani Vanny Ly i Mats Hartling, którzy rzekomo reprezentowali bogate fundusze międzynarodowe.

Na konto Wisły do końca 28 grudnia 2018 roku miał wpłynąć przelew na kwotę ponad 12 milionów złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone na spłatę najpilniejszych zobowiązań. Nowi inwestorzy nie dokonali wpłaty, anulowano dlatego umowę przejęcia klubu przez nich. Zgodnie z jej zapisami władzę ponownie przejęło Towarzystwo Sportowe Wisła.

Okazało się, że powstała sytuacja, w której nie było wiadomo, kto rządzi klubem. Żadna osoba nie pełniła bowiem funkcji prezesa. Zapanowało swoiste bezkrólewie.

W środę wydawało się, że nowym prezesem zostanie Tadeusz Czerwiński, a więc były dyplomata. Zaawansowany wiekowo działacz szybko jednak zrezygnował z takiej możliwości. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne. Nieoficjalnym obawa przed trudnością sprawowania tej roli w tak skomplikowanym momencie historii klubu.

Prezes nowy, ale nie do końca

Kibic skarży poprzednie władze Wisły. "Mogło zniknąć 25 milionów" Podejrzenie... czytaj dalej » W piątek przedstawiono nowego szefa. Został nim Rafał Wisłocki, a więc członek zarządu TS Wisła, trener grup młodzieżowych i dyrektor akademii piłkarskiej Biała Gwiazda. Razem z nim w konferencji prasowej wzięli udział Szymon Michlowicz, wiceprezes i Łukasz Kwaśniewski, członek zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła.

- Cały czas to są ci sami ludzie. Nie było mowy o zerwaniu umów z rodzinami gangsterów, nic takiego się nie pojawiło. Sytuacja moim zdaniem nie posunęła się do przodu - mówił w TVN24 Szymon Jadczak. – To są działacze ze starego rozdania. Twierdzili, że nie mają nic wspólnego ze Sharksami, a więc gangiem, który jak wynika z mojego reportażu rządził i rządzi w Wiśle. To było zabawne, gdy jeden z tych ludzi powiedział, że Sharksi nie mają już nic do powiedzenia w klubie. Mają ogromne wpływy. Jeden z występujących na konferencji był widziany w piątek w towarzystwie gangstera. To, co widzieliśmy na konferencji, to było działanie na pokaz, które w żaden sposób nie pomaga w sytuacji Wisły. Mam nadzieję, że oni odejdą – dodał dziennikarz "Superwizjera" TVN.

Były członek zarządu wyjaśnia

Łączna wysokość długu Wisły to w tym momencie ponad 40 milionów złotych. Na konferencji podano, że trzy osoby, które znajdowały się w zarządzie spółki akcyjnej w 2018 roku, otrzymały wynagrodzenie w kwocie 910 tysięcy złotych. Chodzi o byłą prezes Marzenę Sarapatę i jej zastępców: Damiana Dukata, a potem jego następcę Daniela Gołdę.

- Jak się to przeliczy, to wychodzi, że pani Sarapata zarabiała około 37 tysięcy złotych miesięcznie. W tym czasie inni pracownicy nie dostawali wypłat, a piłkarze od lipca żyją za pożyczone pieniądze. Delikatnie można to nazwać niegospodarnością, a brutalnie okradaniem klubu - zaznaczył Jadczak.

Daniel Gołda zaprzeczył, aby otrzymał wysokie wypłaty z klubowej kasy.

Tytułem wyjaśnienia: od 14 sierpnia (dzień powołania) otrzymałem ze Spółki tytułem wynagrodzenia za członkostwo w Zarządzie w sumie 8612,56 zł. Ostatni przelew z Klubu dotarł 26 października w kwocie 4594,22 zł. — Daniel Gołda (@danielgoldakr) January 4, 2019

Poszukiwania nowego inwestora

Nowe władze Wisły liczą na to, że wkrótce uda się przygotować spółkę dla nowego inwestora. Ma to nastąpić w najbliższym czasie.

- Każdy inwestor, który będzie chciał wejść, musi zdać sobie sprawę, że bandyci są wszędzie. Kibole w klubie mają zatrudnionych krewnych. W klubie pracuje konkubina herszta bandy. Inwestor musi mieć świadomość, że to jest miejsce przeżarte przez mafię. Spodziewałem się informacji o zerwaniu umów z ludźmi związanymi z poprzednim układem i kibolami. Nic takiego jednak nie było. Zasłaniano się tajemnicą. Tak tej sytuacji się nie rozwiąże - podkreślił Jadczak.

Kilka dni temu tym, co dzieje się w klubie z Reymonta, zajęła się krakowska prokuratura.

- Zakładam, że śledczy sprawdzą wątek prania pieniędzy. Z informacji, do których dotarłem, wiem, że gangsterzy wpłacali pieniądze do klubu, a potem je wypłacali. Ci ludzie, którzy brali w tym udział, powinni tak na logikę usłyszeć zarzut prania brudnych pieniędzy - ocenił dziennikarz.

Jak nie Leśnodorski, to już nikt

W pomoc prawną dla Wisły zaangażował się adwokat Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa. Dostał on od władz krakowskiego klubu wszelkie pełnomocnictwo do działania w ich imieniu.

- Na szczęście ci ludzie zgodzili się na tę pomoc. Jeśli dochodzimy do tego, że kibic Legii jest w stanie i chce pomóc Wiśle, to myślę, że jak nie on, to już chyba nikt – podsumował Jadczak.

Zarząd Wisły do 10 stycznia ma czas na przedstawienie szeregu informacji do PZPN. Konieczne jest podanie właściciela klubu, prezesa i stanu finansów. Jeśli tak się stanie, to jest szansa na odwieszenie klubu i dalsze występy w ekstraklasie.