Tajemnicze prezenty w szatni sędziów po meczu

W nocy ze środy na czwartek drużyna z Buenos Aires wygrała w Boliwii spotkanie czwartej kolejki Copa Libertadores 1:0. Gola na wagę trzech punktów, z rzutu karnego, w 37. minucie strzelił Eduardo Salvio. Samo spotkanie przyćmiło jednak to, co stało się po jego zakończeniu.

"Chcemy jedynie, aby sytuacja została zbadana i wyjaśniona"

Argentyńska telewizja TyC Sports poinformowała, że w sędziowskiej szatni znaleziono torby z upominkami z logo Boca Juniors. Wśród podarunków były między innymi koszulki piłkarskie, które natychmiast zostały skonfiskowane przez lokalne służby.

- Nie mamy nic przeciwko Boca Juniors. Zagrali bardzo dobry mecz, a my gratulujemy im wygranej. Ale w przerwie pułkownik boliwijskiej policji poinformował nas, że podobno sędziowie mieli otrzymać od nich jakieś prezenty i paczki - powiedział wiceprezydent rywali utytułowanego klubu Andres Costa.

Po meczu Always Ready złożyło wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

- Nie chcemy składać skargi ani prosić się o punkty. Chcemy jedynie, aby sytuacja została zbadana i wyjaśniona, ponieważ wedle przepisów wręczanie prezentów jest zabronione - dodał.



Po rozegraniu czterech kolejek grupy E Copa Libertadores Boca Juniors zajmuje drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Always Ready ma cztery oczka i plasuje się na ostatniej, czwartej lokacie.

Prowadzi brazylijskie Corinthians (7 pkt).