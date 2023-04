Lewandowski ucieka rywalom. Zobacz klasyfikację strzelców La Liga

34-latek osiem poprzednich sezonów spędził w Bayernie Monachium. Wygrał z nim wszystko i poprzedniego lata postawił przed sobą nowe wyzwanie. Choć Katalonię i nową drużynę wciąż poznaje, to już teraz jest jej największą gwiazdą. Nowa pozycja mu służy. Kolega "Lewego" na dłużej w Barcelonie Co najmniej o rok... czytaj dalej »

Lewandowski zmienił ligę i szatnię, ale nie zmieniło się to, co najważniejsze - wciąż jest zabójczo skuteczny i jest na dobrej drodze, by świętować szósty kolejny tytuł króla strzelców. Tym razem już nie Bundesligi, a Primera Division.

Klasyfikacja strzelców La Liga 2022/2023. Ile goli ma Robert Lewandowski?

W listopadzie, niedługo przed mundialem, polski napastnik został zawieszony na trzy spotkania ze względu na czerwoną kartkę i niesportowe zachowanie w meczu z Osasuną Pampeluna. W czasie absencji Polaka żaden inny z piłkarzy La Liga nie dogonił lidera klasyfikacji strzelców.

Już w pierwszym meczu po powrocie - z Realem Betis - RL9 wpisał się na listę strzelców.

Na kolejne gole czekał do 1 kwietnia, do spotkania z ostatnim w tabeli Elche. Strzelił dwa, aktualnie ma 17 bramek na koncie.Drugie miejsce zajmuje Enes Unal. Turek z Getafe ma znakomite dni. W czterech ostatnich ligowych meczach strzelił sześć goli i łącznie ma ich 13. O jedną bramkę mniej zgromadzili Joselu z Espanyolu i napastnik Celty Vigo Iago Aspas, który w ostatniej serii gier również powiększył swój dorobek.

Wciąż jedenaście trafień ma Karim Benzema z Realu Madryt. Czy król strzelców poprzednich rozgrywek będzie głównym rywalem Lewandowskiego w wyścigu po koronę?