Znowu chciała to zrobić, ale się przeliczyła. "Wyszliśmy z więzienia i dobrze się bawimy"

Brazylia najlepsza w Ameryce Południowej. Peru walczyło do końca Spełnił się... czytaj dalej » Wolanski to amerykańska instagramerka. W jednym z wywiadów wyznała, że za cel stawia sobie przejście na emeryturę w wieku 30 lat. Obecnie 22-latka zamierza go osiągnąć m.in. przy pomocy futbolu, a raczej poprzez prezentowanie swoich wdzięków w trakcie piłkarskich wydarzeń. Już raz dopięła swego, ale druga próba nie powiodła się. Kobieta nie traci dobrego humoru, choć spędziła 24 godziny w brazylijskim więzieniu.

"Copa America wygrało"

Tym razem Wolanski obrała za cel finał Copa America między Brazylią i Peru. Modelka ponownie planowała wbiec na murawę, powtarzając swój wyczyn z finału Ligi Mistrzów. Jednak tym razem "akcja" nie powiodła się – jak zdradziła na swoim Instagramie ochroniarze zatrzymali ją i jej chłopaka, Vitaly'ego. Następnie para trafiła do aresztu, ale już cieszy się wolnością.

"Muszę przyznać, że Copa America wygrało, ale przeżyliśmy jedną, wielką przygodę. Przylecieliśmy do Brazylii, przebraliśmy się, usiedliśmy na naszych miejscach, ale wszystko skończyło się, kiedy 20 ochroniarzy zatrzymało Vitaly'ego. Wyszliśmy już z więzienia i dobrze się bawimy w Brazylii!" – napisała.



I'll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying flew to brazil, dressed up in disguise, made it to our seats and it ended in Vitalys bad ass getting tackled by 20 security guards. We are out of jail and now enjoying our time in Brazil! @vitalyzdtv





Piłkarze do niej pisali

Pierwsza próba Wolanski – udana – miała miejsce w trakcie finału Ligi Mistrzów między Liverpoolem i Tottenhamem (2:0). Po zatrzymaniu kobieta otrzymała karę finansową. Jednak zyski przerosły najśmielsze oczekiwania – po całym zdarzeniu na Instagramie zaczęło ją śledzić prawie trzy miliony ludzi więcej.

- Kilku piłkarzy Liverpoolu wysłało mi zalotne wiadomości. Jednak nie ujawnię nazwisk. Jeden przesłał mi emotikonę serduszka, a inny napisał, że "widział mnie na boisku". Nie odpowiedziałam, bo mam partnera – powiedziała wówczas dziennikowi "The Sun".